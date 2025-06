LEGO-designer Stijn Oom: “Ik kijk weleens op LEGO Ideas”

Vincent van Gogh schilderde de Zonnebloemen omdat er een vriend langskwam en hij zijn huis wilde opfleuren. Met de LEGO-set van de Zonnebloemen kun je ook je huis opfleuren, naast een eerbetoon bieden aan deze Nederlands meester. Niet iedereen weet het, maar ook de LEGO-set van de Zonnebloemen is gemaakt door een Nederlander: Stijn Oom. We spraken hem tijdens de onthulling van het Gele Huis in het Van Gogh Museum.

Hoe kwam je op het idee om deze set te maken?

“Nou, ik heb het niet zelf gekozen. Voor ik bij Art & Botanics kwam werken bij LEGO, waar ik nu werk, werd ik gevraagd om eraan te werken. Er was al een idee bedacht, maar om het vervolgens zo op schaal te maken met heel kleine stukjes, dat was een uitdaging.”

Wat was het moeilijkst aan het ontwerpen van deze set?

“Vooral de smalle, dunne vormen.”

Wat was überhaupt de doelstelling voor het maken van deze set?

“Zorgen dat het een leuke bouwervaring is. Dat was leuk om te doen. Ik heb veel tijd met de ontwerpers van de bouwinstructies doorgebracht en dat was een fijne ervaring. Ik ben ook trots dat het is gelukt.”

Wat is je favoriete deel van deze set?

“De laatste bloem: daar zitten leuke bouwtechnieken in.”