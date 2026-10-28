Apple wilde er heel lang niet aan, maar de kogel is door de kerk: het heeft zijn eerste MacBook Pro met een touchscreen aangekondigd. Zoals verwacht moet je er wel diep voor in de buidel tasten: het apparaat kost minimaal 3.350 euro. Wel is hij er in twee smaken: 14 inch of 16 inch.

Apple MacBook Pro

Apple doet normaliter niet aan touchscreens, maar blijkbaar is het niet alleen van gedachten veranderd als het gaat om vouwbare telefoons met zijn iPhone Duo: het is overduidelijk ook overstag als het gaat om touchscreens op MacBook. Het scherm heeft een piekhelderheid van 2.000 nits en biedt een verversingssnelheid van 120 Hertz. Hij maakt gebruik van de M5 Pro- of M5 Max-chip. Het heeft net als de iPhone zelfs een dynamisch eiland. Ook mooi: er zit een lichtgevend Apple-logo aan de achterzijde.

De aanraaksensoren zitten direct op het scherm en niet in allerlei laagjes. Apple heeft verschillende iOS-apps laten zien die heel makkelijk met de hand te bedienen zijn. Apple heeft de apps geoptimaliseerd voor het aanraakscherm. De laptops zijn wat dunner dan hun voorgangers, maar dat is een kwestie van een millimeter of zelfs een halve millimeter. Wel zijn de schermranden vrij dun, waardoor de ene laptop 14,2 inch is en de andere 16,3 inch.

Er zit een geluidssysteem op de laptop van zes speakers en dat moet een 50 procent diepere bas bieden. Ook kun je er drie externe schermen tegelijk mee gebruiken.

Ergonomisch afschuwelijk

Maar het is vooral dat aanraakscherm dat de show steelt. Een aanraakscherm waarvan Steve Jobs ooit de iconische woorden sprak dat het ergonisch afschuwelijk is. Ook CEO Tim Cook was er niet echt happig op al was dat meer in het kader van het samenvoegen van een tablet en een laptop. Er is nu een nieuwe CEO aan boord en die heeft duidelijk geen problemen met aanraakschermen. Hoewel: deze producten werden natuurlijk al bedacht toen Cook nog de scepter zwaaide.