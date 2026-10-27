Apple heeft vandaag de nieuwe 14-inch MacBook Pro met M6-chip aangekondigd. Het basismodel van Apples pro-laptop krijgt daarmee de nieuwste generatie Apple silicon, met twee extra CPU-cores, twee extra GPU-cores en een flinke sprong in AI-prestaties. Ook de batterijduur gaat omhoog naar maximaal 24 uur, volgens Apple de langste ooit in een Mac . Het ontwerp blijft zoals we het kennen. De nieuwe MacBook Pro is vanaf 28 oktober te bestellen en ligt vanaf vrijdag 6 november in de winkel.

Met de M6 kiest Apple voor een opvallende strategie. Waar de 14-inch MacBook Pro voorheen werd uitgebracht naast duurdere varianten met dezelfde chipgeneratie, verschijnt de M6 nu alleen in het instapmodel. De zwaardere MacBook Pro-modellen blijven het voorlopig doen met de M5 Pro en M5 Max. Daarmee wordt de 14-inch M6-versie de logische keuze voor studenten, zakelijke gebruikers en creatievelingen die meer kracht willen dan een MacBook Air biedt, zonder de prijs van een Max-configuratie te betalen.

Twaalf CPU-cores en twaalf GPU-cores

Het hart van de nieuwe MacBook Pro is de M6-chip met een 12-core CPU, twee cores meer dan de M5. Apple claimt dat de chip de snelste CPU-core ter wereld bevat, wat zich vertaalt naar snellere single- en multi-threaded prestaties bij onder meer multitasken, code compileren en zware creatieve workflows. De GPU telt eveneens twaalf cores, ook hier twee meer dan voorheen, en levert volgens Apple tot 30 procent snellere graphics dan de M5. Daarbij helpen een ray tracing-engine van de derde generatie en Dynamic Caching, dat het geheugengebruik op de chip optimaliseert.

In Apples eigen benchmarks rendert de M6 met ray tracing in Blender tot 1,3 keer sneller dan de 14-inch MacBook Pro met M5, en verwerkt hij beelden in Affinity tot 1,2 keer sneller. Wie nog op een 13-inch MacBook Pro met M1 werkt, ziet veel grotere verschillen: tot 11,7 keer sneller renderen in Blender en tot 3,3 keer snellere beeldverwerking. Het compileren van code in Xcode gaat tot 2,5 keer sneller dan op een M1 en tot 1,3 keer sneller dan op een MacBook Pro met M4. Standaard krijg je 16 GB centraal geheugen, uit te breiden naar 32 GB, met een geheugenbandbreedte van maximaal 170 GB/s.

Lokale AI krijgt de grootste upgrade

De belangrijkste vooruitgang zit in AI. Elke GPU-core heeft nu eigen Neural Accelerators, en daarnaast bevat de chip een Dual 16-core Neural Engine die volgens Apple tot 1,9 keer sneller is dan die in de M5. Samen moeten ze on-device AI-taken flink versnellen, van het genereren van afbeeldingen tot Super Resolution en AI-upscaling. Voor wie grote taalmodellen lokaal draait, is vooral de time-to-first-token interessant: die is tot 1,3 keer sneller dan op de M5 en tot 13 keer sneller dan op de M1. Apple benadrukt dat lokale verwerking ook een privacyvoordeel heeft, omdat data het apparaat niet hoeft te verlaten.

“Voor veel gebruikers is de 14-inch MacBook Pro de ideale pro-laptop, van studenten tot professionals in allerlei sectoren en multidisciplinaire creatievelingen die alles op één device doen”, zegt Shelly Goldberg, Vice President Hardware Engineering bij Apple. “De krachtige M6-chip zorgt voor nog betere prestaties. De CPU is nog sneller, de graphics indrukwekkender, en met on-device AI kun je nog meer doen.”

De MacBook Pro draait op macOS 27 Golden Gate, dat nieuwe Apple Intelligence-functies meebrengt. Safari kan tabbladen automatisch op thema groeperen, je waarschuwen als een product weer op voorraad is of in prijs daalt, en op basis van een beschrijving zelf extensies aanmaken. In Opdrachten bouw je automatiseringen door simpelweg te beschrijven wat je wilt. Apple Intelligence werkt ook in het Nederlands, maar de bètaversie van Siri AI die in macOS 27.2 verschijnt is voorlopig alleen beschikbaar in het Engels, Frans, Japans, Koreaans, Portugees en Spaans.

Wifi 7, Bluetooth 6 en 24 uur accu

Ook de connectiviteit gaat erop vooruit, met wifi 7 en Bluetooth 6. Verder blijft het vertrouwde poortenaanbod intact: drie Thunderbolt 4-poorten, een HDMI-poort, MagSafe 3, een SDXC-kaartsleuf en een koptelefoonaansluiting. Je kunt twee externe displays aansluiten. Het Liquid Retina XDR-display haalt een piekhelderheid van 1600 nits voor HDR-content en is optioneel leverbaar met nanotextuurglas tegen reflecties. Daarnaast zijn er een 12MP Center Stage-camera, drie studiomicrofoons en zes speakers met Ruimtelijke Audio.

De batterij gaat tot 24 uur mee, tot vier uur langer dan bij M1-modellen en tot veertien uur langer dan bij Intel-Macs. Met een USB-C-adapter van minimaal 96 watt laad je de accu in een halfuur tot 50 procent op.

Prijs en beschikbaarheid