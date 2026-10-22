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vliegen

Deze betaalbare gadget lost een grote ergernis op van mensen die veel vliegen

GadgetsdoorLaura Jenny
Veel mensen kijken in het vliegtuig tegenwoordig films op hun telefoonn. Het maakt het immers lekker makkelijk om met de eigen oordopjes draadloos te luisteren. Er kleeft ook een nadeel aan: je telefoon gaat eerder leeg. Plus: misschien biedt de airline via het entertainmetscherm in de stoel ook wel heel leuke nieuwe films die niet op Netflix staan... Gelukkig is er iets voor om niet die ellendige oordopjes van de vliegmaatschappij in te hoeven.

Oordopjesprobleem in het vliegtuig

Er zijn wel moderne systemen waarmee je met je Bluetooth-oordopjes kunt verbinden met het schermpje in de stoel, maar vaker nog is er gewoon die 3,5 millimeterpoort waarmee je 'het' moet doen: bedrade oordopjes inprikken. Gelukkig is er een oplossing die ook nog eens vrij goedkoop is, namelijk de Bluetooth-audiotransmitter. De AirFly is er een, maar daar ben je wel al gauw 50 euro aan kwijt: er zijn ook varianten van 30-35 euro.
Wat het doet is: je plut hem in die 3,5 mm-audiopoort, je zet je eigen draadloze oordopjes in paarstand (maakt niet uit welk merk) en als ze contact hebben gemaakt, dan kan het geluid van het systeem zoals je dat gewend bent naar je draadloze oordopjes worden gestuurd.

Bluetooth-audiotransmitter

Het is echt een wereld van verschil: geen krakende oordopjes, geluid dat gewoon goed klinkt in plaats van veel te zacht of veel te hard, en je hebt ook geen last van draden die in je eten hangen. Al is de allergrootste plus toch wel dat je gewoon de noise-cancelling hebt die je gewend bent, want elke vlucht heeft immers wel een baby aan boord. Dus, zolang dat niet die van jou is, is dit een heel ideale oplossing voor mensen die met het vliegtuig reizen. Je zou het zelfs een must voor in je handbagage kunnen noemen, als je veel en ver reist.
Wat wel iets is om in de gaten te houden, dat is het volume: soms wordt er iets omgeroepen en dat is op de bedrade oordopjes vaak al heel hard: dat is helemaal in je oor met je in-ears een enorm geluid. Zet ze dus liever niet op het hoogste volume, maar pas een beetje op je trommelvliezen. En nu we het toch over je oren hebben: bij het dalen is het vaak slim om je oordopjes even uit te doen als het in-ears zijn: sommige mensen hebben last met de druk die ontstaat. Goede reis!

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