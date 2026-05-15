De Solar Impulse 2, een op zonne-energie werkend vliegtuig , is na indrukwekkende prestaties de afgelopen jaren in de zee gecrasht en gezonken.

Het vliegtuig, dat sinds een aantal jaar eigendom is van Skydweller Aero, schreef in 2026 geschiedenis door om de wereld te vliegen – in totaal 43.000 kilometer – en dat helemaal op zonne-energie te doen.

De aarde werd in zeventien etappes rondvlogen. In totaal deed het vliegtuig daar 23 dagen over. Een indrukwekkende prestatie, vooral als je je bedenkt dat er geen brandstof werd gebruikt. Het was dan ook het eerste vliegtuig op zonne-energie dat dit voor elkaar kreeg.

Sinds Skydweller eigenaar was van de Solar Impulse 2, werd het toestel ingezet voor allerlei missies, waaronder de Fleet Exercise 26 van de Amerikaanse marine. Daarbij werd er een volledig autonome patrouillevlucht uitgevoerd van acht dagen. Een vliegtuig met een indrukwekkende historie dus.

Zwaar weer

Het noodlot sloeg echter toe: op 3 mei werd er een vlucht gepland vanaf het zuiden van Cuba naar de Stennis-basis. Het toestel kwam echter onverwachts in zwaar weer terecht. Dat leverde flinke turbulentie op. Door verticale luchtstromen waren de snelheden waarmee het toestel steeg en daalde meer dan tien keer zo hoog als normaal.

Er werd op 4 mei dan ook een gecontroleerde noodlanding gemaakt op het water. Hoewel alle systemen naar behoren werkte, waren er te weinig energiereserves om in de lucht te blijven tijdens het slechte weer. Aangezien het toestel weinig drijfkracht had, zonk het uiteindelijk. Daardoor ligt de Solar Impulse 2 nu op de bodem van de Golf van Mexico.

De Solar Impulse 2 wordt ook herinnerd om zijn wereldrecord voor de langste bemande vlucht in een vliegtuig die loopt op zonne-energie. De Zwitser André Borschberg vloog onafgebroken 117 uur en 52 minuten met het toestel in een vlucht van Japan naar Hawaï.

De hoop is dat het toestel vooral toekomstige technologische ontwikkelingen op het gebied van vliegen op zonne-energie inspireert. Skydweller Areo gaf helaas aan geen andere prototypes te hebben om de Solar Impulse 2 mee te vervangen. Gelukkig zijn er wel plannen om bestaande technologie te upgraden om toekomstige vliegtuigen op zonne-energie bestand te maken tegen slechte weersomstandigheden.