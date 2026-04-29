Japan kampt met een tekort aan arbeidskrachten en daarom grijpt het steeds vaker naar robotica om dat probleem op te lossen. Op het vliegveld van Tokio bijvoorbeeld, is er niemand om dte helpen met de koffers. De verwerking van de bagage is binnenkort in handen van robots . Opvallend is dat het gaat om humanoïde robots, dus niet gewoon een robotarm hier en daar, maar echt rondwandelen robots.

Kofferrobots

Dat is natuurlijk voor mensen in Nederland wat moeilijker te bevatten dan in Japan. Japan is altijd een enorme voorloper geweest als het gaat om robotica, dus voor de mensen daar is een iets minder gekke gewaarwording dat menselijk lijkende robots daar het werk doen. Op Tokio's Heneda-vliegveld gaat Japan Airlines experimenteren met de bagagerobots.

In ieder geval wordt er langdurig getest: tot 2028 gaat het nog om een experimentele periode, maar mocht je naar Tokio vliegen, dan kun je dus zomaar een robot spotten die er met je koffer vandoor gaat. Japan is in een rap tempo robots aan het implementeren, omdat de beroepsbevolking in het land enorm slinkt. Ondertussen zijn er juist meer mensen nodig om productie te draaien. In plaats van mensen kiezen ze in Japan daarom voor robots. Het doel is om in 2040 een marktaandeel van 30 procent in robotica te hebben.

Robots in Japan

Robots zijn in Japan veel meer geaccepteerd en er is ook een grotere toeleveringsketen voor onderdelen, waardoor het relatief makkelijk is om een robot te bouwen. Fysieke AI wordt in Japan dan ook niet als een leuke test gezien, maar als een noodzakelijke toevoeging aan de beroepsbevolking om de industriële standaarden van het land te waarborgen. Ook ziet Japan dat het zijn voorsprong op robots zo langzamerhand kwijtraakt: in de Verenigde Staten en in China gaat het veel harder. De Japanse overheid investeert dan ook 6 miljard euro in AI en robotica, waar vooral de Japanse auto-industrie de vruchten van plukt.

Maar de robots gaan nu dus ook op het vliegveld aan de slag. Het gaat om precies te zijn om de G1-robot en de Walker E-robo: opvallend genoeg zijn die niet van Japanse makelij, maar komen ze van Unitree Robotics en UBTECH Robotics uit China. Hierboven zie je hoe dat er ongeveer uit komt te zien, mocht je binnenkort geen tripjes naar Japan gepland hebben.