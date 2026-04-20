Ze hebben een gezicht, maar zien er toch zakelijk uit. Sparkoz is een Chinese start-up die momenteel twee schoonmaakrobots heeft gecreëerd: de Sparkoz TN70-PRO voor het grotere werk en de SPARKOZ TN10-PRO voor het kleinere werk. Het heeft 10 distributeurs door heel Europa heen. Unilever en Nestlé zijn voorbeelden van bedrijven die gebruikmaken van de schoonmaakrobots van het merk. CEO Danny Cui startte Sparkoz nadat hij terugkwam uit Silicon Valley, waar hij jaren werkte.

Ik werkte van 2014 tot 2017 in Silicon Valley, toen was de eerste golf van AI bezig. In 2015 zag ik iRobot de eerste Roomba met een camera en videonavigatie voorbijkomen en dat was de eerste keer dat ik zag hoe volwassen deze technologie is geworden. Ik zal een toekomst in robotica. Ik denk dat de toeleveringsketen in China het ook heel goed kan ondersteunen. We proberen de beste AI-technologie en de sterkste toeleveringsketen te combineren om onze klanten wereldwijd te helpen.” Cui heeft het beste van robotica in Amerika en in China gezien en brengt dat samen met zijn team van Sparkoz. “.”

NBA-stadions

Sparkoz is slim begonnen met een partnerschap met een van de grotere schoonmaakbedrijven van China en daar plukt het nog steeds de vruchten van. Het Sparkoz-team is gevestigd in New York, Miami, België, Nederland, Shanghai en Shenzhen. “We werken met opvallende klanten in de wereld: onze apparaten worden gebruikt in NBA-stadions, op plekken waar Messi heeft gevoetbald en bekende, internationale vliegvelden. Mensen zien onze apparaten en geloven erin.”

De grote schoonmaakrobot van Sparkoz is meer voor industriële professionals die in grote bedrijven werken, zoals fabrieken, distributiecentra, treinstations en vliegvelden. De kleine is vooral voor hotels, scholen, bibliotheken, sportscholen en zorginstellingen. De kleine TN10-PRO heeft een kleine draaicirkel en is er goed in om mensen en objecten te omzeilen. “Hij is compact en hij heeft veel toepassingen. Hij kan door heel krappe gangen heen. Het maakt hem breed inzetbaar. Hij is klein, maar hij kan wel heel goed schoonmaken: poetsen, boenen en stofzuigen kan hij allemaal en er zit 10 liter water in.”

De grotere, TN70-PRO, weegt meer dan 200 kilogram en is dus van een heel ander kaliber. “Voor een robot van die grootte is veiligheid een grote zorg en daarom zitten er drie typen sensoren op: dieptecamera’s, lidars en sonars om te zorgen dat hij weet waar hij is en wat zijn omgeving is. De lidar kan transparant glas niet zien, maar de sonar wel. De dichtheid van sensoren is flink om het zo veilig mogelijk te gebruiken. Het heeft bovendien een schijfborstel van 20 inch en dat zie je niet veel. Vaak proberen anderen de robot compact te houden en rond, maar een groter schoonmaaksysteem is wat ons betreft beter. Je hebt die kracht echt nodig.”

Schoonmaakrobot

Het concept van een schoonmaakrobot bestaat al meer dan 10 jaar. “Klanten willen in de eerste plaats een robot om schoon te maken, zoals ze ook een Roomba thuis hebben. Wat veel bedrijven echter vooral belangrijk vinden is dat het apparaat duurzaam is: hij moet wel 3 tot 5 jaar betrouwbaar en wel zijn werk kunnen doen. Je moet erop kunnen bouwen, hij moet het lang volhouden en het is ook belangrijk dat wij als bedrijf achter ons product staan en het dus ook lang blijven ondersteunen. Het is geen transactie die je één keer doet en dat is het: het gaat om partnerschappen die je voor jaren aangaat.”

AI is ook een steeds belangrijker onderdeel van de robot, dat wordt in huis bij Sparkoz gemaakt. “De TN10-PRO heeft een AI-chip met 6 tops rekenkracht. Dankzij lidar, camera’s en andere sensoren begrijpt hij zijn omgeving. Zo weet hij waar hij is en of er obstakels in de buurt zijn waar hij dan eventueel omheen moet rijden. De kunstmatige intelligentie werkt lokaal en data wordt veilig opgeslagen.” Het algoritme en de mechanische componenten zijn geheel ontwikkeld door Sparkoz. Sommige onderdelen worden nog altijd door Sparkoz zelf gemaakt.

We zijn een startup, maar we hebben een heel divers research & development team." De robotindustrie is nog vrij jong. Toen ik terugkwam uit Silicon Valley om in China te gaan werken, toen kostte een lidarsensor nog gigantisch veel geld. Dat maakt het moeilijk om robots commercieel interessant te maken. Daarom heeft ons team een grote variëteit in technische vaardigheden.” .”

Grote vraag naar robotica

“Aan het begin moesten we de kosten binnen de perken houden en wilden we volledige controle hebben over wat er in ons product gaat. Inmiddels zie je wel dat het makkelijker wordt om componenten bij anderen te kopen, je ziet daarin echt een verschil in beschikbaarheid, zeker waar het om huishoudrobots gaat. Alles wordt meer volwassen. Het is nu een geweldige tijd om in robotica bezig te zijn want de toeleveringsketen is enorm stevig en de vraag naar robotica ook.”

De schoonmaakrobots kunnen wel op wifi, maar de informatie wordt niet doorgegeven aan Sparkoz, bijvoorbeeld. Het is puur om dagelijkse rapportages aan jou als eigenaar door te geven met wat er is schoongemaakt. Het heeft een roosterfunctie om te zorgen dat hij elke dag op bepaalde tijden uitrijdt om te gaan schoonmaken. Dat helpt bedrijven te voldoen aan regelgeving en zorgt dat de robot bijvoorbeeld niet net gaat schoonmaken op een moment dat dat niet uitkomt.

Dit jaar komen er drie nieuwe producten van Sparkoz bij, waaronder een veegwagen en een robot die kan boenen. “Er zijn zoveel toepassingen te bedenken voor robotica, we proberen onze volwassenheid op robotica in te zetten om meer producten te maken. De kerntechnologie is volwassener geworden en daarom gaat het nu ook meer om de toepasbaarheid ervan. Iedereen weet wat een schoonmaakrobot is, mensen gebruiken het thuis, waarom zou je het dan niet in een commerciële omgeving gebruiken?”