HelloPrint is een van de bekendste online drukkerijen van Nederland en omstreken, en de eerste drukkerij met een B Corp certificering in handen. Hoewel dit al een prestatie op zich is, is het een onderneming die ooit klein is begonnen. Een goed idee voor het drukken van flyers voor festivals heeft de onderneming gebracht waar ze nu zijn. Een online drukkerij met meer dan 100 miljoen productcombinaties, van de originele flyer tot innovatieve relatiegeschenken.

Wat is de kracht van HelloPrint?

HelloPrint is een bedrijf dat al even meegaat en het hoofdkantoor is momenteel gevestigd in Rotterdam. Vanuit dit kantoor wordt alles geregeld om bedrijven en consumenten in 13 verschillende landen van allerlei soorten drukwerk te voorzien. De groei is opmerkelijk, vooral omdat dit niet ten koste is gegaan van duurzaamheid en klantvriendelijkheid. Het zijn twee van de kernwaarden waar de drukkerij om bekendstaat, wat ook blijkt uit de recensies op onafhankelijke platformen als TrustPilot en Google Reviews.

Grote dromen die werkelijkheid zijn geworden, waarbij HelloPrint zich altijd is blijven inzetten om ook de grote dromen van andere ondernemers waar te maken door het leveren van kwaliteitsdrukwerk. Dit blijven streven naar het neerzetten van betere prestaties, is ook iets waarmee ze hun B Corp certificering hebben binnengehaald.

Wat is een B Corp certificering? En wat voor bedrijven kunnen deze ontvangen?

De B Corp certificering is een internationaal keurmerk dat bedrijven met een winstoogmerk kunnen ontvangen, mits ze een minimaal aantal punten behalen. Deze punten kunnen worden gekregen door uitzonderlijk te scoren op diverse vlakken, die variëren van de zorg voor werknemers en de impact op het milieu tot de service naar klanten. Een B Corp onderneming, zoals HelloPrint , laat met deze certificering zien verantwoord te ondernemen.

B Corp staat voor Benefit Corporation en het is een keurmerk dat bijna alle organisaties met een winstoogmerk kunnen behalen. Het heeft niets te maken met de grootte van de onderneming of de sector, al moet een bedrijf wel minimaal één jaar bestaan. Het belangrijkste van een B Corp bedrijf is de wil van de onderneming om de impact op de gemeenschap en het milieu te verbeteren (en dit te bewijzen). Wat de reden is dat er ook iedere drie jaar een hercertificering plaatsvindt.

HelloPrint als pionier in de drukwerk sector

De drukwerk sector is een branche met veel uitdagingen als het gaat om duurzaamheid, waardoor het zo bijzonder is dat de onderneming deze B Corp certificering heeft weten te bemachtigen. HelloPrint mag zich sinds februari 2024 B Corp gecertificeerd noemen en ontving een totaalscore van 87.0, in vergelijking met de gemiddelde standaard van 50.9 punten.

Het hoogste puntenaantal wist de online drukkerij te bemachtigen voor de categorie “workers”, wat alles te maken heeft met het welzijn van de medewerkers. De op een na hoogste score werd behaald in de categorie “environment”, voor het gebruik van innovatieve productieprocessen en het verkopen van producten met een positieve impact op het milieu.