Adidas 4DFWD​: een futuristische hardloopschoen met 3D-print technologie

De vlindervormige FWD CELL van de zool, die is geselecteerd uit vijf miljoen mogelijke rasterstructuren, is zo ontwikkeld dat hij bij een verticale impact voorwaarts wordt samengedrukt. Daarnaast is hij gemaakt van 39% biologisch materiaal. De 3D-geprinte mesh geeft een futuristische look aan de schoen.

Deze week lanceerde adidas de vernieuwde 4DFWD, een hardloopschoen op het snijvlak van sport en wetenschap dankzij de 3D-geprinte zool. Het merk ontwikkelde deze speciale ‘4D’-techniek in samenwerking met Carbon en is geboren uit data-inzichten van duizenden atleten van de afgelopen vier jaar. Het rasterwerk in de tussenzool zorgt voor drie keer meer voorwaartse beweging, meer remkracht en meer efficiëntie tijdens het hardlopen. Dafne Schippers, wereldkampioen en derde snelste vrouw ooit op de 200 meter, is door adidas gekozen als een van de gezichten in de campagne voor deze schoen.

Comfortabele pasvorm

In de nieuwe schoen is ook de pasvorm onder handen genomen. Het Primeknit bovenleer is deels gemaakt van gerecycled polyester en sluit aan bij de 4DFWD-tussenzool. Hierdoor voelt de schoen comfortabel aan en zit deze als een sok aan de voet. Tegelijkertijd biedt de technologie hardlopers voldoende steun en draagt het bij aan een nieuwe loopervaring.

‘Podiumschoen’ in Tokio

De adidas 4DFWD wordt uitgebracht in drie colorways. Een daarvan is de Tokyo Collection, de belangrijkste ‘podiumschoen’ voor de atleten in Tokio deze zomer, waarop hopelijk ook Nederlandse atleten een gouden medaille in ontvangst mogen nemen. De adidas 4DFWD is vanaf 15 mei in beperkte oplage verkrijgbaar in de kleuren ‘core black’ en ‘solar red’.