Olympische Spelen uitgesteld naar 2021

Er zijn op dit moment volgens de WHO 375.000 bevestigde COVID-19 besmettingen wereldwijd en dagelijks is er nog een enorme toename van het aantal gevallen te zien. De veiligheid van atleten, hun staf en bezoekers aan het evenement kan deze zomer niet gegarandeerd worden. Het Olympisch vuur blijft voorlopig wel in Japan. Ook de naam verandert, ondanks de omstandigheden, niet. Het blijven dus de Olympische en Paralympische Spelen Tokyo 2020.

Het nieuws kwam natuurlijk niet meer als een verrassing: de Olympische Spelen in Tokyo gaan deze zomer niet door. Het IOC (Internationaal Olympisch Comtité) heeft dit zojuist op de eigen website bekendgemaakt. Door de uitbraak van het coronavirus en de onzekerheid die het met zit meebrengt, is nu besloten om het sportevenement definitief te verplaatsen naar volgens jaar.

Sportbonden riepen IOC op de Spelen uit te stellen

Verschillende sportbonden riepen het IOC al op om de Olympische Spelen van deze zomer uit te stellen. Onder andere Australië en Canada lieten al weten dat zij geen atleten naar Tokyo laten afreizen. Die druk lijkt te hebben geholpen om in ieder geval sneller de knoop door te hakken en de Spelen te verplaatsen. Omdat we niet weten hoe snel het coronavirus wereldwijd onder controle is, is besloten om het evenement pas in 2021 plaats te laten vinden.

Het is nu nog niet bekend wanneer de Olympische Spelen in Tokyo plaats gaan vinden, de data worden later bekendgemaakt.

Reactie Nederlandse atleten

Nederlandse atleten reageren begripvol op de beslissing om de Spelen uit te stellen. Het is natuurlijk een enorme domper voor atleten die al jarenlang trainen voor hun droom. De turnsters Sanne en Lieke Wevers kregen gisteren een evenwichtsbalk thuis afgeleverd, zodat ze toch door kunnen trainen nu de sportlocaties gesloten zijn.