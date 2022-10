​De voordelen van het zijn van een B Corp

Steeds meer bedrijven spannen zich in voor een betere en duurzamere wereld. Een manier om als onderneming aan te tonen dat je duurzaam bezig bent, is door een B Corp certificering te behalen. Steeds meer bedrijven hebben zo’n certificering. Het maakt niet uit of je een groot bedrijf of zzp’er bent, bijna iedereen kan zo’n certificaat aanvragen. Alleen stichtingen en NGO’s kunnen niet voor zo’n certificaat in aanmerking komen. Met een dergelijk certificaat is het mogelijk aan te tonen dat een bedrijf aan de hoogste eisen voor wat betreft duurzaamheid voldoet. Dat lijkt een hoop gedoe, maar ondernemers krijgen er ook behoorlijk wat voor terug. Aan het zijn van een B Corp zitten namelijk zeker voordelen.



Over B-Corp

Bedrijven die een B Corp certificering hebben, spannen zich in voor een betere wereld. Deze bedrijven zorgen voor een positieve invloed op de mens en het milieu. Over de hele wereld zijn er nu bijna 4000 bedrijven die het certificaat hebben. In Europa zijn het zo’n 1000 bedrijven. Ook in Nederland zijn er bedrijven die een B Corp zijn. Denk bijvoorbeeld maar eens aan Fairphone, Vertaalbureau Perfect of Tony’s Chocolonely. Een mooi predikaat om te hebben, maar het kost als ondernemer wel wat inspanning om het certificaat te halen. Iedere ondernemer die B Corp gecertificeerd wil zijn, moet namelijk een B Impact Assessment halen. Dat is een gratis online hulpmiddel waarmee je de impact meet op vijf verschillende thema’s: overheid, werk, gemeenschap, milieu en klanten. Bij deze Assessment moeten tenminste 80 punten verzameld worden. Wie eenmaal het certificaat binnen is, kan zich voorbereiden op een hoop voordelen als onderneming.

Voordelen voor een ondernemer

Als een bedrijf een B Corp wordt, is dat uiteraard goede reclame. Het is als ondernemer belangrijk om duurzaam te ondernemen en een positieve impact te maken op het milieu en de mens. Veel bedrijven doen dat, maar kunnen maar moeilijk bewijzen dat ze dat ook echt doen. Om die reden kunnen alle ondernemers nu een certificering halen; het B Corp certificaat. Wie dit certificaat heeft, krijgt daar veel voordelen voor terug.

Zo zullen klanten bedrijven met een B Corp-certificaat eerder geloven. Het is namelijk belangrijk om transparant te zijn en aan te tonen dat het ondernemen gebeurt met de beste intenties. Zo weten klanten en ook aandeelhouders meteen dat een onderneming waarde hecht aan de maatschappij, maar ook aan het milieu. Het is daardoor mogelijk te bewijzen dat een onderneming echt duurzaam bezig is. De helft van de consumenten wil een product van een bedrijf kopen dat duurzaam bezig is. Niet voor niets wordt er steeds meer waarde gehecht aan keurmerken zoals het B Corp-certificaat.

Verbeteringen en meer talent

Ondernemers die een B Corp certificering hebben, kunnen gemakkelijker aan talentvol personeel komen. Veel werknemers willen namelijk werken voor een ambitieus bedrijf. Alleen een riant salaris bieden is vaak niet meer voldoende. Ze willen graag zich inspannen voor de goede zaak, zoals de maatschappij of het milieu. Met een dergelijk certificaat is het mogelijk om meer onderscheidend te zijn op de arbeidsmarkt. Iedereen wil immers werken in een prettige bedrijfsomgeving. Bovendien is het B Corp certificaat niet eenmalig. Om de drie jaar volgt er een nieuwe beoordeling. Daarom is het belangrijk om continu te blijven verbeteren. Ondernemingen die niet genoeg bijdragen aan een betere wereld, raken hun certificaat weer kwijt. Op die manier kan de inspanning voor mens en milieu geen seconde meer verslappen.

Andere voordelen

Ondernemingen met een B Corp-predikaat, krijgen een score. Deze score moet tenminste 80 punten zijn. Maar ook andere bedrijven krijgen een hogere of lagere score dan je eigen onderneming. Op die manier kun je jezelf vergelijken met andere B Corps. Zo is er altijd verbetering mogelijk. Daarnaast zorgt het certificaat ervoor dat de kosten van een onderneming lager worden. Er is minder ziekteverzuim en daardoor is het mogelijk toch op een duurzame en verantwoorde manier winstgevend te zijn.

Daarnaast zijn ondernemers die een B Corp-certificering hebben meteen onderdeel van de gemeenschap. Dat geldt niet alleen voor andere ondernemers, maar ook klanten. Het werven van nieuwe opdrachtgevers gaat daardoor een stuk gemakkelijker. Daardoor kan ook kennis worden doorgegeven. Het maakt niet uit of het om zzp’ers of mkb’ers gaat; alle bedrijven kunnen een B Corp worden en genieten van de voordelen die dat met zich meebrengt.

[Fotocredits - Tada Images © Adobe Stock]