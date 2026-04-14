Een 70-liter watertank, 2.040 m² per uur en volledig onbemand - schoonmaken op industriële schaal wordt steeds meer een robotklus.

Op Interclean Amsterdam 2026 presenteerde Sparkoz vandaag zijn twee vlaggenschipmodellen: de TN70 Pro voor grote industriële en commerciële ruimtes, en de TN10 Pro voor compacte omgevingen zoals kantoren, winkels en ziekenhuizen. Het Chinese bedrijf, dat zes jaar lang zijn eigen algoritmen, sensoren en perceptiesystemen heeft ontwikkeld, richt zich nu nadrukkelijk op de Europese markt - met lokale kantoren, Europees gecertificeerde producten en een eigen after-sales team.

TN70 Pro: voor luchthavens, parkeergarages en winkelcentra

De TN70 Pro is gebouwd voor schaal. Met een schoonmaakcapaciteit van 2.040 vierkante meter per uur en een 70-liter schoonwatertank kan de robot op één lading tot 8.160 vierkante meter afwerken — en dat met minimale tussenkomst van personeel. Gecombineerd met een automatisch laadstation en automatische waterwissel is volledig onbemand gebruik mogelijk.

De navigatie werkt via Sparkoz's eigen Never-Lost-framework en een multi-sensor fusie-architectuur die stabiel blijft in dynamische omgevingen. Op de beurs demonstreert Sparkoz ook een optionele 3D LiDAR-module die ruimtelijke waarneming verder verbetert voor complexe locaties.

Optioneel zijn er uitbreidingen zoals een desinfectiemist-unit en een veiligheidsspot. Functionele uitbreidingen zijn ook later via OTA-updates door te voeren.

TN10 Pro: droog en nat gescheiden, stiller dan 65 dB

De TN10 Pro neemt een andere aanpak. Compact, stil en uitgerust met een droog-nat-scheidingssysteem dat een hardnekkig probleem in de sector aanpakt: de mix van vast afval en afvalwater die leidingen verstopt, slib oplevert en onderhoud vergt.

Het proces werkt in drie stappen: een voorborstel en scheidingsblad leiden droog vuil naar een stofbox, daarna volgt nat schrobben met een rolborstel, en ten slotte wordt het afvalwater snel hersteld via een wisser. Vloeren drogen sneller, uitvalrisico's zijn lager en de ruimte is eerder weer in gebruik.

Met vaste LiDAR en een 3D ToF-sensor navigeert de TN10 Pro ook door smalle gangen, liften en doorlopen. Geluidsniveau: onder de 65 dB — geen overlast in kantooromgevingen of zorginstellingen.

Lokale service in Europa

Sparkoz heeft Europese kantoren geopend voor demonstraties, maatwerkconfiguraties en on-site tests. Levering gaat vanuit lokaal Europees magazijn, onderhoud en reserveonderdelen worden lokaal geregeld. Alle producten zijn EU-gecertificeerd.

Interclean Amsterdam loopt tot en met 17 april. Sparkoz zit op stand 302, hal 07, RAI Amsterdam.