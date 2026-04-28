Het academisch jaar is in volle gang en een van de spannendste plekken is voor ons de Dream Hall in Delft. TU Delft heeft dit jaar 7 teams die er werken aan allerlei verschillende oplossingen die bijvoorbeeld zorgen voor een duurzamere wereld. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende projecten is de hyperloop. Hoewel hyperloops de afgelopen periode niet super positief in het nieuws waren, is de stemming op de technische universiteit optimistisch. Er wordt dan ook hard aan een nieuwe hyperloop gewerkt.

Hyperloop van TU Delft

Dit jaar is het tiende team bezig met de hyperloop voor TU Delft. 44 studenten van 11 verschillende studies zetten die studie een jaartje on hold om zich fulltime in te zetten voor het maken van een nieuwe innovatie op het gebied van hyperloops. In een presentatie laten de studenten weten: “Er zal binnenkort mogelijk niet meer genoeg kerosine zijn voor vliegtuigen. Eigenlijk is het best gek dat we de afgelopen 100 jaar afhankelijk zijn geweest van dezelfde vervoersmiddelen.”

Dat nieuwe, unieke vervoersmiddel moet de hyperloop worden. Maar zover is het nog lang niet. Zo werken de studenten nu aan een nieuw prototype dat als doel heeft om juist vracht te vervoeren, geen mensen. Er wordt daarbij een pallet van 500 kilo meegenomen. De bedoeling is om onder andere te zorgen dat er niet teveel trillingen plaatsvinden.

“De hyperloop is gebaseerd op één radicale innovatie. Alle kracht die je tegenhoud gaat weg, omdat je geen rolweerstand hebt. Door de hyperlooppod te laten zweven heeft het geen contact met de baan en is die weerstand weg. Er is ook geen luchtweerstand omdat het in een vacuümbuis wordt getransporteerd. Via magneten wordt het geheel voorgestuwd. Je kunt er in principe wel 750 kilometer per uur mee. Hierdoor heeft het de potentie om korte afstandsvluchten binnen Europa te vervangen. De visie voor de toekomst is een heel netwerk te bouwen dat vluchten kan vervangen.”

Geen vliegveld, maar een hyperloopstation

De studenten zien het helemaal voor zich, maar er moet nog wel regelgeving vanuit de EU komen. Ook zijn er investeringen nodig. De studenten denken dat veel subsidies die nu naar de luchtvaart gaan, dan naar de hyperlooptechnologie kunnen gaan. Bovendien heeft een hyperloopstation een voordeel boven een vliegveld: mensen willen hier wel naast wonen. Je hebt immers het probleem met luchtvervuiling en geluidsoverlast niet meer.

Elk studententeam van de TU Delft moet aan het einde van het academisch jaar aan een wedstrijd meedoen of een demonstratie geven. De hyperloop deed de eerste paar jaar dat het project startte mee met competities (die werden georganiseerd door Elon Musk). Het team won zelfs. Uiteindelijk stopte Musk er echter mee en heeft TU Delft met vier andere teams de European Hyperloop Week gestart waarin ook meer werd gekeken naar schaalbaarheid in plaats van snelheid.

Hier wordt gewerkt aan de Hyperloop

500 kilogram vervoeren

Uiteindelijk zaten de teams ook niet stil: het lukte in 2023 bijvoorbeeld voor het eerst in de wereld om de hyperlooppod van baan te laten wisselen. Dit jaar is er dus de Theia II die geënt is op het vervoeren van een flinke vracht. De hyperloop zelf weegt 1700 kilo en heeft een runtime van 1 uur. Er is een klein baantje naast de TU Delft, maar er is ook het European Hyperloop Center in Groningen. Dat is een buis van 440 meter lang.

Wij namen een kijkje bij de oefenlocatie van TU Delft zelf. Een deel van het team werkt in de Dream Hall, een ander deel zit buiten in de tent op de oefenlocatie. De hyperloop ziet er nog niet heel aantrekkelijk uit: de pod is er er ook nog niet opgezet, want dan kunnen de studenten niet goed bij het technische deel ervan. Twee jongemannen zitten te programmeren om de hyperloop meer naar wens te laten werken. Gebruiken ze daar AI voor? Op dit moment niet, maar daar wordt wel naar gekeken.

De streepjescode zorgt dat het duidelijk is wanneer er vertraagd of versneld moet worden

Je kunt het team van TU Delft de drie weken ook in het Nemo zien. In het Amsterdamse museum laten ze kinderen zien hoe hyperloop de toekomst kan gaan worden.