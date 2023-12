Zuid-Limburg wil een internationale hyperloop bouwen

De hyperloop is een supersnelle trein die met magnetische levitatie (maglev) net boven ‘het spoor’ zweeft en daardoor snelheden van vele honderden kilometers per uur kan halen. Een serieus alternatief voor vliegen dus, mits er een goede infrastuctuur aangelegd wordt. Er zijn ook ontwerpen waarbij de hyperloop ‘trein’ in een buis geplaatst wordt. Dan kunnen zelfs snelheden tot, in theorie, 1000 kilometer per uur mogelijk worden. Wereldwijd wordt er al mee geëxperimenteerd, in China rijden al hyperloop-treinen rond en ook Nederland spreekt een woordje mee met het Delft Hyperloop project.

Hyperloop tussen Heerlen en Aken

In Zuid-Limburg zijn deze week de eerste plannen ontvouwd om een internationale hyperloop te gaan bouwen. Dat moet gerealiseerd worden op het industrieterrein Avantis, dat deels in Nederland en deels in Duitsland ligt. De bedoeling is om een hyperloop testtraject te bouwen tussen Heerlen en Aken. Voor wie niet zo bekend is met de topografie in het Zuid-Oosten van ons land, we spreken dan over een afstand van zo’n 20 kilometer.

Dat is niet bepaald een traject waar je de 1000 kilometer per uur zult halen. Ja, hyperloops kunnen razendsnel acceleren en decelleren, maar je wilt natuurlijk voorkomen dat je passagiers tegen de ramen plakken tijdens het starten en stoppen. In de praktijk kan een hyperloop binnen een kilometer na vertrek al zo’n 400 km/h ‘rijden’ en ongeveer dezelfde afstand is nodig om weer tot stilstand te komen. Op een testtraject van 20 kilometer kan dan dus een kleine 18 kilometer op volle snelheid afgelegd worden. Overigens heeft een hyperloop voor de acceleratie naar 1000 km/h in theorie – want dat is nog nooit getest – ongeveer 15 kilometer nodig.