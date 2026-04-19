Een bijzonder evenement in Beijing, China: een halve marathon voor robots . Wat blijkt? Robots zijn heel goed in staat om sneller te rennen dan mensen.

Sprintende Unitree H1

Waar de Unitree H1 deze week nog liet zien dat hij nog steeds niet sneller is dan Usain Bolt (zie de onderstaande video), daar hebben robots nu laten zien dat ze bij een halve marathon toch veel meer gewaagd zijn aan hun menselijke evenknie.

De Unitree H1 ging deze week een beetje zijn baan uit, maar de robot wist met zijn lengte van 1,78 meter, gewicht van 62 kilogram en 80 centimeter lange benen op zijn top 10,1 meter per seconde te rennen. Op zijn top gaat Usain Bolt, de snelste mens op aarde, 12 meter per seconde, maar je ziet dat robots toch ook de beentjes uit hun mechanische lijf kunnen rennen.

Halve marathon voor robots

Tijdens de halve marathon was het toch moeilijk voor veel robots om de eindstreep te halen. De een viel neer, de ander stopte er vroegtijdig mee: het was een zielig gezicht, maar smartphonefabrikant Honor blijkt een robot in huis te hebben die de marathon niet alleen uitrende, maar ook te winnen. Hij deed 50 minuten en 26 seconden over de 21 kilometer. Dat is sneller dan de mens: de Ugandese Jacob Kiplimo heeft daar 57 minuten voor nodig. Alsnog bizar snel natuurlijk, maar interessant om te zien dat robots ons nu officieel 'outrunnen', wat voor mensen die denken dat er nog een soort Terminator-achtige robotapocalyps komt een eng idee moet zijn.

De robots hebben overigens niet op eigen houtje gelopen: ze moesten 40 procent autonoom lopen, maar de rest van de minuten mochten ze bestuurd worden door mensen aan de kant.