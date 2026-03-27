Short Circuit is een klassieker: de film uit 1988 over het robot Johnny 5 is zowel meeslepend als dramatisch, maar was voor die tijd vooral heel innovatief: er zat echt een robotje in de film. Enthousiastelingen hebben hem nu nagebouwd: levensecht. Als je de film hebt gezien, is het nagenoeg onmogelijk om hier geen nostalgische gevoelens van te krijgen.

Saunders Machine Works is een bedrijf dat meer robots maakt, maar met dit exemplaar zijn ze al in 2018 begonnen. Inmiddels heeft het het voor elkaar om elke motor te laten werken, en Johnny 5 echt tot leven te laten komen. En dat is erg goed gelukt.

Heb je geen idee waar Johnny 5 van is? Dan ben je waarschijnlijk wat jonger, want dit filmicoon uit de jaren '80 was destijds enorm bekend: