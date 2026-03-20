Wie weleens heeft ge-hotpot, die weet het: je hebt dan een gigantisch hete bak 'soep' voor je. Je wil niet dat iemand die omstoot, want dat kan voor nare wonden zorgen. Reden voor medewerkers van een restaurant in Cupertino om hun huisrobot even goed vast te grijpen nadat hij ineens als een gek begon te dansen.

Robot is iets te enthousiast

Het gaat om een AgiBot X2 die zich niet meer kon inhouden. Het apparaat heeft een killswitch, maar het lijkt erop dat het personeel niet wist waar die zit. We zien hoe de medewerker na de robot te hebben weggesleept snel naar haar telefoon grijpt, waarschijnlijk om daarop te kijken of ze iets kan doen. Het is niet duidelijk of de robot een grote technische fout heeft of verkeerd was ingesteld. In ieder geval lijkt het misschien niet het beste idee om met deze robot te blijven werken zolang hij deze gekke dansroutine willekeurig inzet: niet in een hotpotrestaurant in ieder geval.

Overigens zegt de eigenaar van de restaurants dat een gast had gevraagd of de robot dichterbij kon staan en dat was eigenlijk niet de bedoeling. Hierdoor had de robot niet genoeg bewegingsvrijheid en ging het mis.