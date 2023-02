De dansende planeten van een zonnestelsel far, far away

Die video, gemaakt met beelden uit observaties over een periode van twaalf jaar, laat zien hoe de planeten van het zonnestelsel rond hun ster draaien. Die planeten zijn afzonderlijk allemaal een stuk groter dan Jupiter, de grootste planeet in ons zonnestelsel. Het bijzondere schouwspel dat met de time lapse video gecreeerd wordt, doet het lijken alsof de planeten van HR8799 rond hun ster dansen.

In 2008 was het groot space-nieuws. Toen slaagden astronomen er voor het eerst in een zonnestelsel, met planeten, in beeld te brengen. Enkele jaren later werd HR8799, zoals het zonnestelsel heet, met grote regelmaat geobserveerd en gefotografeerd. Die kiekjes zijn nu door een astrofysicus van de Northwestern University omgetoverd tot een bijzondere time lapse video.

Zoals je ziet is de time lapse video van de ster en zijn planeten amper 15 seconden lang. En daarin wordt dus een periode van zo’n 12 jaar (2010 – 2022) overbrugd. Overigens is het zwarte vlak in het midden, met het gele sterretje, geanimeerd. Dat was nodig om de schittering van het licht van de ster uit de video te filteren. Dan zouden de dansende planeten niet meer te zien zijn.

Niet naast de deur

HR8799 ligt niet bepaald ‘naast de deur’. Het zonnestelsel bevindt zich op meer dan 133 lichtjaar van de aarde, in het sterrenbeeld Pegasus. De ster van HR8799 is, vergeleken bij onze zon, nog een jonkie van amper 30 miljoen jaar.

HR8799 was dus in 2008 het eerste zonnestelsel, buiten dat van onszelf, waarvan de planeten rechtstreeks in beeld werden gebracht. Dat bracht astrofysicus Jason Wang op he idee om het systeem regelmatig te observeren. Daarvoor reserveerde hij met zijn collegae elk kaar tijd bij het Keck Observatory op Hawai.

