300 miljoen bewoonbare planeten in de Melkweg

Dat wij de enige planeet in het heelal zijn waar leven is, is een illusie. Bewijs dat er meerdere sterrenstelsels zijn waar planeten ronddraaien die geschikt zijn voor het ontstaan en (door)ontwikkeling van leven is al diverse keren bewezen. Onderzoek, gebaseerd op jarenlange observaties en berekeningen stelt echter dat er alleen al in ons sterrenstelsel, de Melkweg, zo’n 300 miljoen ‘bewoonbare’ planeten zweven.

100 tot 400 miljard planeten in de Melkweg

Onderzoekers van NASA, het SETI Instituut en andere instellingen van over de hele wereld hebben samengewerkt aan een project om de Melkweg en het aantal bewoonbare in kaart te brengen. Let wel, dit zijn geen harde bewijzen maar een staaltje van ‘eenvoudig’ rekenwerk en kansberekening, aangevuld met observaties. Een groot deel van de informatie werd verkregen door de Kepler Space Telescope en uit data die zijn verzameld door de Gaia-missie van de European Space Agency.

De onderzoekers van het project stellen elk sterrenstelsel van de Melkweg minimaal één planeet heeft. Die aanname betekent dat er alleen in ons deel van het heelal, de Melkweg dus, tussen de 100 en 400 miljard planten zweven. En dan te bedenken dat het zichtbare deel van het totale heelal – het deel dat wij kunnen observeren – meer dan 125 miljard sterrenstelsels huisvest. 125 miljard ‘Melkwegen’ dus.

Maar goed, de onderzoekers hebben voor het berekenen van het aantal planeten waar mogelijk leven bestaat alleen gekeken naar onze eigen Melkweg. Om te berekenen hoeveel van de 100 tot 400 miljard planeten in aanmerking komen voor het ontstaan van leven hebben ze de Drake vergelijking gebruikt. Die beoordeelt de waarschijnlijkheid van hoeveel mogelijk geavanceerde buitenaardse beschavingen er in onze Melkweg bestaan en met hoeveel we vanaf de aarde contact kunnen maken.