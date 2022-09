Er is een nieuwe, bewoonbare planeet gevonden

Op 100 lichtjaar afstand van onze aarde hangt een dwergster in de lucht. LP 890-9. Deze ster bevat twee superaardes , zo ontdekten onderzoekers. Na het bekende Trappist-1 is deze dwergster de koelste ster met planeten. En één van die planeten is ook nog eens heel cool: we kunnen daar waarschijnlijk gaan wonen.

LP 890-9c



De planeet waar het om gaat heet LP 890-9b en hij is een derde groter dan onze planeet. Hij heeft ook een prima balans met zijn moederster: elke 2,7 dagen is hij weer een rondje om geweest. Al kan het ook zijn dat de planeet LP 890-9c wordt uitverkoren als ‘de bewoonbare planeet’. Die doet er weliswaar 8,5 dagen over om een baan rond zijn moederster te maken, hij is 40 procent groter dan de aarde en bevindt zich met die gegevens meer in de leefbare zone. Die leefbare zone heeft alles te maken met hoeveel ruimte (letterlijk en figuurlijk) er is tussen de planeet en de ster waar hij bij hoort.

Dat is zo belangrijk, omdat het invloed heeft op de temperatuur op die planeet, zoals wij dat ook met de zon hebben. Zouden we te ver van de zon staan, dan zou het water op onze planeet bevriezen. Zijn we te dichtbij, dan verdampt dat water juist. We zitten met onze aarde echt op een ‘sweet spot’ met de zon en dat geldt ook voor die c-planeet binnen LP 890-9. En ja, dat er vloeibaar water op die planeet kan zijn kan nog iets anders betekenen: misschien bestaat daar zelfs al leven.