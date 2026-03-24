Zalando heeft vijftig AI-robots in dienst genomen die ervoor moeten zorgen dat je schoenen goed in hun doosje zitten. Het installeert de robots in zijn Europese distributiecentra en daar zullen de robots dan ook schoenendozen kunnen oppakken, zodat ze niet openen, wat normaal natuurlijk snel gebeurt.

Zalando neemt robot in dienst voor schoenen

Het is niet heel persoonlijk voor de robots: ze worden namelijk allemaal Richard genoemd. Maar ze zijn wel allemaal erg geavanceerd: ze hebben camera’s waarmee ze producten in real-time kunnen herkennen en er zijn speciale grijpers toegevoegd zodat ze het juist kunnen inpakken. De deksel van een schoenendoos wil er nog wel eens vanaf gaan en deze robot zorgt dat alles compleet blijft door zijn manier van schoenendozen oppakken.

De robots kunnen zo’n 10.000 picks per dag bereiken, dus dat gaat snel. Ze kunnen orders picken door producten te scannen en ze kunnen een sorteersysteem gebruiken om te zorgen dat de order ook goed terechtkomt. In eerste instantie komen de robots naar Duitsland, maar het plan is ook om de robots in Bleiswijk in Nederland aan het werk te zetten. Het werkt voor de robots samen met NoMagic uit Warschau en dat is al jaren gespecialiseerd in robots voor distributiecentra. Nomagic heeft recent nog 10 miljoen dollar opgehaald in een investeringsronde om zich verder te ontwikkelen.

Het enige wat nog spannend wordt, dat is wat de rol van Richard is ten opzichte van de menselijke medewerkers. Daar zijn de nodige zorgen: Amazon is een van de voorlopers als het gaat om robotica in zijn distributiecentra en wat blijkt? Daar werkten 5 jaar geleden nog 1.000 menselijke medewerkers en dit zijn er nu nog 670. Het heeft daar dus wel degelijk invloed gehad op banen voor mensen. Nu heeft Amazon ook wel heel veel robots in dienst: 1 miljoen stuks maar liefst.

Bekijk zelf hoe het werkt

Terug naar Zalando, want daar is de schoenendoospicker nu dus van de partij. In de onderstaande video zie je hoe de robots bij Zalando werken: