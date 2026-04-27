Het is schrikbarend hoeveel minder we als mensen tegen elkaar zijn gaan praten. Er werd onderzoek gedaan tussen 2005 en 2019 en het verschil tussen die twee jaartallen is maar liefst 28 procent. We spreken 28 procent minder woorden tegen andere mensen. Het gaat dan wel om gesproken woorden: waarschijnlijk zijn we nog steeds veel in contact, maar is dat allemaal getypt

We praten niet meer

Onderzoekers aan de Universiteit van Missouri-Kansas City en Arizona stellen dat het percentage waarschijnlijk nog lager is sinds de coronapandemie. We schijnen in 2005 nog 16.632 woorden met elkaar te spreken, maar dat waren er in 2019 nog maar 11.900. Er werd hierbij gekeken naar data uit 22 verschillende studies waarin mensen audio-opnames maakten van hun dagelijks leven. Meer dan 2.000 mensen gaven de onderzoekers een kijkje in wat ze door de dag heen zoal zeiden.

Je zou denken dat het niet zo erg is als we dat inmiddels in tekst hebben opgevangen, maar zo werkt het niet helemaal. Er zijn zorgen over de psychische effecten van deze afname in menselijke interacties. Het gaat daarbij niet alleen om sommige rabbit holes waar mensen in terechtkomen en waarbij ze niet meer zo snel een reality check krijgen. Het gaat ook om basisgesprekvaardigheden die mensen steeds vaker missen. Eén van die basics is bijvoorbeeld dat je mensen niet in de rede valt: dit blijken mensen wel steeds vaker te doen.

Vooral jongeren hebben er last van steeds minder te spreken: mensen onder de 25 jaar spraken 451 woorden minder per jaar, terwijl mensen boven de 25 314 woorden per dag per jaar kwijtraakten. Als dit is doorgezet in de afgelopen jaren, dan zitten we nu waarschijnlijk op 10.000 woorden per dag. Het is nog afwachten wat het betekent voor bijvoorbeeld de taal: als we minder woorden per dag spreken, verliezen we dan ook eerder woorden?

Open de communicatie

Merk je zelf ook dat je minder met anderen spreekt en wil je dat veranderen, dan kun je bijvoorbeeld analoge zones in je huis creëren. Denk aan bijvoorbeeld de slaapkamer, of juist de eettafel. Of ga wandelen zonder scherm. Daarnaast kun je het ook meer in communicatie zoeken: stel niet de standaardvraag hoe iemands dag was, maar wat het grappigste was wat vandaag voorbijkwam, of als je een ding van vandaag over mocht doen, wat zou dat dan zijn?

Het helpt daarnaast om quality time in te roosteren: zo eindig je niet elke dinsdagavond weer op elkaar naast de bank met de telefoon ter hand, maar ga je bijvoorbeeld elke dinsdagavond samen een bordspel doen of een ijsje halen. Tot slot moge het duidelijk zijn dat het ook niet geweldig is om iemand in de rede te vallen: soms gebeurt dat uit enthousiasme. Wat je dan kunt doen is luisteren om te begrijpen, niet om terug te praten. Probeer dus echt op te letten op wat iemand zegt, maar bedenk ook wat iemand daar verder mee kan bedoelen. En wil je meer praten, dan kun je natuurlijk ook meer aan je huisdieren vertellen, al telt dat natuurlijk niet mee voor de spraak tegen andere mensen.