Veel Nederlanders zijn nu bezig met hun vakantie boeken of bedenken waaraan ze hun vakantiegeld zullen uitgeven als het eenmaal binnen is. Misschien wel aan een analoge vakantie? Opvallend genoeg worden dit soort vakanties en offline werken steeds meer een luxe-product.

Vroeger ging je naar een luxe all-inclusive resort en vonden mensen dat bewonderingswaardig. Of huurde je lekker een cabrio in plaats van een koekblikje om een luxe-gevoel te hebben op vakantie. Dat verschuift echter steeds meer naar iets wat helemaal niet tastbaar is: offline kunnen zijn. Nu komen daar veel zaken bij kijken, wat het misschien alleen maar een nog populairder luxe-product maakt.

De beschikbaarheid

Het internet is tegenwoordig overal beschikbaar. Vroeger kon je in het vliegtuig nog zeggen: ‘Sorry, daar is geen wifi’, maar inmiddels is het eerder uitzondering dan regel dat er geen wifi is. Mensen rekenen er steeds meer op dat er in het vliegtuig wifi kan worden afgenomen en bij bijvoorbeeld KLM kun je in veel gevallen gratis appen, waardoor je ook geen excuus over geld kan gebruiken om offline te blijven. Ga je naar een stam in Thailand waar geen internet is, of de binnenlanden van Australië? Ook dan kun je ‘gewoon’ online zijn door Starlink te gebruiken. Het is moeilijk om nog plekken te bedenken waar je echt offline MOET zijn en er geen enkele manier is om toch online te gaan.

De werkethiek

Het is natuurlijk niet gezond als een manager op je werk eist dat je online bent tijdens je vakantie, maar veel mensen laten zich toch wel verleiden om online te gaan. Niet om 8 uur durende werkdagen te maken, maar vaak is dat ene terugkerende taakje zelf doen nu eenmaal veel makkelijker dan als je het helemaal moet gaat uitleggen aan een collega. Of je kunt het niet laten om toch je mail even bij te houden, zodat je geen berg berichten hebt wanneer je terugkomt.

Natuurlijk zijn er ook managers die wel vreemde eisen hebben als je op vakantie bent, maar gelukkig zeggen de meeste managers en collega’s dat je vooral even lekker offline moet zijn op vakantie: ‘Dan kun je weer even goed opladen’. Het is alleen de vraag of je dat ten eerste wel echt kunt en ten tweede echt wil: sommige mensen halen er ook plezier uit om op de hoogte te blijven. Probeer alleen niet het gedrag van je collega’s over te nemen in je vakantie en blijf bij wat je zelf wil en prettig vindt -en houd ook rekening met je reisgenoten-.

De resorts

Heb je echt moeite om helemaal offline te blijven, dan zou je kunnen overwegen om naar een resort te gaan waar ze digital detoxes bieden. Geen zorgen, je hoeft dan niet meteen in meditatiestand of in een krakeling te gaan liggen, het gaat dan vooral om het inleveren van de je telefoon.