Albert Heijn verrast dit Paas=seizoen met een een telefoonhoesje. Hij komt in Albert Heijn-blauw en bevat het Albert Heijn-logo met het bekende huisje. Klinkt weinig bijzonder, maar er zit een soort klein rubberen kommetje op: een eierdopje. Albert Heijn noemt het een doorbraak in ontbijttechnologie. Andere mensen noemen het.. een 1 april-grap. Maar is dat ook zo? We hebben het onderzocht.

EI-phonehoes

Als je vrienden hebt die bij de Albert Heijn werken, dan is het natuurlijk makkelijk om het aan hen te vragen. Maar als zij het antwoord geven: "Ja, waarvan iedereen dacht dat het een (early) 1-april grap was haha....." Dan gaan bij mij toch de alarmbellen rinkelen: die haha, deze week, het is bovendien zo'n rare uitvinding...

In eerste instantie dacht ik dat hij alleen online te koop was, maar hij zou volgens die eerdergenoemde vrienden gewoon in de winkel liggen. Oke, proef op de som: ik ga naar de winkel. Onderweg bedenken waar zoiets zou kunnen liggen, want ik ga natuurlijk niet aan winkelmedewerkers vragen naar iets wat potentieel een grap is. Is de hoes als een meepakker bij de kassa te vinden? In het schap naast de chocolade-eieren, of toch in een aparte kartonnen stand?

Dat hangt blijkbaar van de winkel af. Want wat blijkt ? Het is geen 1 april-grap. Iemand die ik ken vond ze bij de zelfscankassa, 'mijn' winkel had ze gewoon in het paasschap gekwakt:

Geen 1 april-grap

Dus ja, is het een 1 april-grap ? Als het echt bestaat, dan kan het geen grap zijn eigenlijk, toch? Er zijn overigens niet alleen EI-phonehoezen voor Apple-toestellen: er zijn ook varianten voor Samsungs bij, maar dan mis je toch een beetje de ei-phonehoes-woordgrap. Ze zijn wel erg slap, maar het eierdopje heeft wel een handig bijverschijnsel: je kunt je telefoon er handig aan vasthouden, alsof het een telefoonhouder is.

Ze kosten 3 euro per stuk en ze zijn dus zowel online als offline verkrijgbaar. Echt waar.