Leukste 1 april-grap: solar-bootteam van Uni Twente stopt met zonne-energie

Het heet nog wel Solar Boat Twente, maar het studentenproject tussen Saxion en Universiteit Twente stopt met het gebruiken van zonne-energie, althans, dat was hun 1 april-grap dit jaar.

Methanol met de s van solar?

Waar het plan juist ooit was om een duurzame boot te maken op zonne-energie, zou het project nu een heel andere richting opvaren: er wordt methanol gebruikt als drijvende kracht. Het team zegt dat methanol een nieuwe bron voor innovatie is. Niet dat zonne-energie helemaal van de baan is, maar de studenten zouden opmerken dat de snelle innovaties niet haalbaar zijn met zonne-energie. Het team zegt dat de boot al zodanig is geoptimaliseerd dat er eigenlijk alleen nog innovatie mogelijk is in de zonnepanelen zelf.

De studenten zochten begin dit jaar zogenaamd naar een nieuwe manier om te innoveren en die hebben ze gevonden in methanol. Het zou meer impact kunnen maken in de maritieme sector, stelt het team. Het voordeel van deze eenvoudigste vorm van alcohol is dat het niet omgevingsafhankelijk is en dat er ook minder ruimte nodig is, grapt het team. Plus: je hoeft een schip er niet volledig voor om te bouwen, je kunt het gewoon toevoegen aan bestaande schepen.