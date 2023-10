Derde plek voor Brunel Solar Team in World Solar Challenge

Het Brunel Solar Team is er niet in geslaagd een achtste wereldtitel aan hun palmares toe te voegen. De Delftse studenten moeten genoegen nemen met een derde plek in de Bridgestone World Solar Challenge. Het team heeft iets meer dan vier dagen gedaan over de ruim 3.000 kilometer lange route dwars door Australië.

Trots op de prestatie

Een klein beetje teleurgesteld, maar vooral enorm trots op de geleverde prestatie kwam het team donderdagmiddag over de finish in Adelaide.