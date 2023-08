Je kunt de Nederlandse zonneauto Nuna 12 nu in LEGO bouwen

Zonneauto Nuna 12 van Brunel Solar Team is nu na te bouwen in LEGO. Tenminste, dat kon je natuurlijk op eigen houtje al doen, maar nu is er ook een LEGO0-bouwinstructie om het wat ‘officiëler’ aan te pakken. En, het leukste van dat alles is, dat is dat de instructie ook nog gratis is.

“Met deze bouwinstructie hopen we iedereen op een toegankelijke manier aan te sporen om zelf actief met duurzaamheid en techniek bezig te zijn. Hoe gaaf dat men straks zelf thuis ‘mee kan racen’ tijdens onze poging om de eerste plek op het wereldkampioenschap in Australië later dit jaar te behalen.”

Team Brunel heeft de instructie beschikbaar gemaakt op de website van het team. Het is een instructie waarbij je je huidige LEGO kunt gebruiken om het bouwwerk te maken, of ervoor te kiezen specifieke steentjes te kopen. "Het is een droom die uitkomt om onze Nuna 12 nu ook in LEGO-steentjes tot leven te zien komen”, zegt teamleider Lennart Hessels.

World Solar Challenge

Het 18 koppen tellende studententeam van TU Delft dat Nuna 12 heeft gemaakt hoopt mensen te inspireren om ook wat vaker na te denken over duurzame techniek. Dat is immers voornamelijk waarom de studenten het ook in het echt doen, zo’n zonneauto maken. Om te laten zien dat de autoindustrie het absoluut wel wat duurzamer mag aanpakken. En dat kan vooral als consumenten daar ook om blijven vragen.

Ja, het is namelijk wel al mogelijk om de iconische auto na te bouwen: hij moet het natuurlijk nog wel gaan waarmaken. Dat is het plan voor Australië in oktober. Dan neemt het team het op tegen 31 andere teams en dat is een flinke uitdaging. In 2019 vloog de voorganger van de zonneauto helaas in brand tjdens de wedstrijd, nu 2021 ging het niet door vanwege corona, dus het team hoopt hun zege van 6 jaar geleden dunnetjes over te doen. Of eigenlijk, nog beter te doen. Sneller bijvoorbeeld.

De World Solar Challenge vindt plaats van 22 tot en met 20 oktober in Australië. Voor fans en liefhebbers is de LEGO-bouwinstructie van Nuna 12 vanaf vandaag gratis te downloaden via de website van het Brunel Solar Team. Ontwerp en bouw jij liever je eigen zonneauto? Deel hier dan een foto van met @brunel_solarteam #LEGO en #Nuna12 en deel je steun voorafgaand aan de race in Australië.