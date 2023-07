Brunel Solar Team presenteert de Nuna 12

Er is deze winter en lente veel te doen in Australië. Volgende week vertrekken de Oranje Leeuwinnen naar Down Under in hun jacht naar de wereldtitel. Nu wil ik niet vervelend doen, maar de kans dat een ander Nederlands team dit jaar in het land van de Kangaroo’s en Koala’s een wereldtitel gaat binnenslepen is toch iets groter. Ik doel dan op het Brunel Solar Team. Zij doen vanaf 22 oktober, Down Under is het dan alweer lente, mee aan de World Solar Challenge en vandaag presenteerde het team de, naar eigen zeggen, haar winnende zonneauto, de Nuna 12.

Innovatieve zonneauto

De Nuna 12 is, dat zal niemand verbazen, het summum op het gebied van zonneauto’s. "We hebben toegang tot gloednieuwe technologieën die soms nog niet eens commercieel beschikbaar zijn. Dat brengt natuurlijk de nodige uitdagingen met zich mee, maar het kan ook lonen. Zo is onze accu bijna 50% energiedichter dan afgelopen jaar, waardoor we flink meer energie kunnen opslaan met hetzelfde gewicht”, vertelt teamcaptain Lennart Hessels.

Een andere nieuwe ontwikkeling is verwerkt in het zonnepaneel. Dat bestaat nu uit meerdere laagjes van materialen. Die moeten de efficientie van het paneel verhogen. “Door de cellen ook deels te overlappen, kunnen we nog meer energie per vierkante meter opwekken. Als we door al deze innovaties telkens een beetje winst weten te pakken, worden we wereldkampioen." De komende periode, tot het vertrek naar Australië, gaat het team de Nuna 12nu voor een langere periodegaan testen.