Het Brunel Solar Team is klaar voor de Bridgestone World Solar Challenge

Van 22 t/m 29 oktober 2023 zal de tweejaarlijkse Bridgestone World Solar Challenge gehouden worden. Een race die je kan bestempelen als hét wereldkampioenschap zonneracen. Meer dan 40+ teams van universitaire studenten van over de hele wereld komen dan op deze plek samen, om in vijf dagen volledig op zonne-energie van Noord- tot Zuid- Australië te zonneracen. De challenge staat bekend als dé grote strategische test voor de deelnemende zonneraceteams.

Brunel Solar team Een van de teams is het Brunel Solar team van de TU Delft. Bestaande uit een groep van 18 enthousiaste studenten. Het doel: na zes jaar weer wereldkampioen worden en daarmee wereldwijd fungeren als rolmodel op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Het studententeam ontwerpt en bouwt in hun tussenjaar een volledig nieuwe auto, deze keer de Nuna 12, en innoveert hierbij in korte tijd zowel op het ontwerp als op de verschillende technologieën in – en op – de auto.

Terug in de tijd Zo'n 4 jaar geleden sloeg het noodlot toe voor het Brunel Solar Team tijdens de Bridgestone World Solar Challenge. In het zicht van de finish in Adelaide vloog zonneauto Nuna X in brand. Dit jaar is de eerste kans voor de Delftse studenten om de wereldtitel terug te pakken. Het team moest onlangs weer laten zien dat ze er weer klaar voor zijn tijdens scrutineering, de officiële inspectie van de zonneauto. En met succes: het startbewijs is binnen. Komende zondag gaat de eerste editie na het drama van start.

Nuna 12 Het Brunel Solar Team zal dit jaar met hun gloednieuwe zonneauto Nuna 12 aan de start verschijnen. Het team gooit alles in de strijd om de wereldbeker te heroveren. De laatste drie edities vóór de brand werd het team namelijk kampioen, maar nu staat de beker in België. De auto werd op 17 oktober door de wedstrijdleiding gekeurd om te verzekeren dat deze voldoet aan alle reglementen en veiligheidseisen. Het was een emotioneel moment, zeker omdat het tot op de dag 4 jaar na de brand van Nuna X is. Symbolisch eerbetoon Het enige dat overbleef van zonneauto Nuna X na de verwoestende brand was een gehavende kentekenplaat. Deze is destijds in Australië achtergebleven. In aanloop naar de nieuwe editie heeft de organisator van de World Solar Challenge Chris Selwood de beschadigde nummerplaat symbolisch aan het team teruggegeven. Het team is van plan om deze nummerplaat over de finish te rijden om de uitdaging van destijds alsnog af te maken, als eerbetoon aan Nuna X.

Gedenkwaardig bezoek Het team heeft in aanloop naar de Solar Challenge de bewuste plek nabij Adelaide bezocht waar de tragedie plaatsvond. Hier heeft teamleider Lennart Hessels een boodschap achtergelaten op een gedenksteen, zoals het team dat vier jaar geleden ook deed. Hessels: “Het was heel bijzonder om precies op de plek te staan waar het gebeurd is. Toen was ik nog geen onderdeel van het team, maar inmiddels weet ik wat het betekent om een jaar lang naar deze challenge toe te werken. Alle teamleden die de brand hebben meegemaakt zijn nu goede vrienden van me. Met dit eerbetoon nemen we een stukje geschiedenis van Nuna X mee in ons avontuur met Nuna 12.”

Enige team met zonneauto in asymmetrische catamaran-vorm

Om hun kans op overwinning zo groot mogelijk te maken, heeft het team de afgelopen anderhalf jaar aan een aantal innovaties in en op hun zonneauto gewerkt. Zo is de accu maar liefst 50% meer energiedicht dan afgelopen jaar, waardoor hij met hetzelfde gewicht flink meer energie kan opslaan. Daarnaast bestaat het vernieuwde zonnepaneel uit meerdere dunne laagjes die energie opwekken en is de auto lichter dan ooit. Het team heeft dit jaar ook een risico genomen door als één van de weinigen te racen in een zonneauto in de vorm van een asymmetrische catamaran. Deze vorm maakt het lastig om de auto goed af te stemmen op het parcours, maar biedt ook veel voordelen: de auto ervaart minder luchtweerstand en door 3 wielen te gebruiken ondervindt de auto ook minder weerstand van de weg.

Bijzondere (weers)omstandigheden Dat het parcours van deze uitdagende race dwars door de woestijn van Australië loopt, is natuurlijk geen toeval. De zon schijnt er zoals nergens anders, en de woestijn brengt een aantal uitdagende weersomstandigheden met zich mee. Zo heeft de wereld dit jaar met het El Niño-effect te maken, waardoor er extreem hoge temperaturen en droogtes kunnen ontstaan in de al warme en droge woestijn. Dit verhoogt het risico op extreem weer, bosbranden en onverwachte obstakels. Hier bereidt het team zich zo goed mogelijk op voor met trainingen en noodprotocollen. Het team krijgt tijdens de race ook te maken met hevige zijwinden. Ze verzwaren de auto niet, maar maken in plaats daarvan met hun lichte auto en catamaran-vorm juist gebruik van de windkracht om de auto extra vooruit te duwen. Wagen in konvooi doet weersvoorspellingen Om de woestijn als geheel door te komen en daarbij de eerste plek te heroveren rijdt het team met een konvooi aan supportwagens. Deze wagens hebben verschillende rollen die alle bijdragen aan het verbeteren van de racestrategie tijdens het racen. Een van de belangrijkste wagens in het konvooi is de ‘Meteo’. Deze wagen rijdt 2 uur voor Nuna en creëert en analyseert weermodellen, die tijdens het racen helpen bij het optimaliseren van de zondekking van Nuna 12. Zo’n 30 minuten voor Nuna verkent de ‘Prescout’ de weg en identificeert mogelijke obstakels, zoals gaten in de weg, kruisingen en de timings van stoplichten. Vlak voor de zonneauto rijdt de ‘Scout’ die vanwege het beperkte zicht vanuit Nuna 12 fungeert als haar ogen en oren. De ‘Mission Control' brengt alle input van het team samen en coördineert zo de strategie. Tot slot rijdt het mediateam mee om alles vast te leggen en staat het team van de ‘Support’-wagen, de rijdende werkplaats van het team, ‘s avonds en wanneer nodig ook tijdens het racen klaar om de nodige reparaties te doen. Succes Brunel Solar Team!

Fotocredits: Jorrit Lousberg.