Apple is zijn langst 'heersende' CEO kwijt: Tim Cook stopt er na 15 jaar mee en draagt het stokje over aan John Ternus. De komende maanden blijft Cook nog even aan, maar in september is het aan Ternus om zichzelf als leider van het beroemde techbedrijf te laten gelden.

Tim Cook stopt

Cook noemt het het grootste voorrecht van zijn leven om CEO van Apple te zijn. Hij voelt zich vereerd om het vertrouwen te hebben gekregen om 'zo'n bijzonder bedrijf' te leiden. Het was vooral een bijzonder moment waarop hij die taak kreeg: hij nam het over van ultieme Apple-man Steve Jobs in 2011, toen die door alvleesklierkanker niet meer verder kon. De ziekte werd Jobs een paar maanden later fataal. Cook werkte toen wel al lang bij Apple, want hij kwam er in 1998 al bij, voornamelijk om aan de McIntosh te werken en het dagelijkse reilen en zeilen van het bedrijf in goede banen te leiden.

Cook gaat niet helemaal weg bij Apple: de 65-jarige Amerikaan wordt uitvoerend voorzitter en stapt in een rol waarin hij met beleidsmakers om tafel gaat. Hij heeft in ieder geval vertrouwen in zijn opvolger: hij noemt hem een visionair en hij zou 100 procent de juiste persoon zijn om Apple's toekomst te leiden.

John Ternus is nieuwe Apple-CEO

Ternus dus, een man die bij Apple al aan het hoofd staat van de hardwaretak. De 51-jarige startte al in 2001 bij Apple in productiedesign en sinds 2013 runt hij al de hardware-afdeling. Hij heeft nog weinig losgelaten over zijn nieuwe leven, hij zegt dankbaar te zijn. Ternus: "Ik ben diep dankbaar voor deze kans om de missie van Apple verder uit te dragen. Omdat ik bijna mijn gehele carrière bij Apple heb doorgebracht, heb ik het geluk gehad om onder Steve Jobs te werken en Tim Cook als mentor te hebben. Het was een voorrecht om te mogen helpen bij het vormgeven van de producten en ervaringen die de manier waarop wij met de wereld en met elkaar omgaan, zo sterk hebben veranderd."

Cook schreef in zijn statement tot slot: "Ik houd zielsveel van Apple en ik ben ontzettend dankbaar dat ik de kans heb gekregen om te werken met een team van zulke ingenieuze, innovatieve, creatieve en zorgzame mensen, die onvermoeibaar toegewijd zijn aan het verrijken van de levens van onze klanten en het creëren van 's werelds beste producten en diensten." Cook zal waarschijnlijk nog een grote rol spelen tijdens WWDC, de ontwikkelaarsconferentie van Apple, dus we zeggen nog geen gedag. Er is bovendien de komende maanden ongetwijfeld nog veel nieuws te melden over deze wisseling van de wacht.