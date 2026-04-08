Apple schijnt dit jaar met een vouwbare iPhone te komen. Het gaat dus vele Android-merken achterna, waaronder Samsung en OPPO. Het zou gaan om een boek-achtige foldable die een ietwat verwarrende naam draagt: iPhone Ultra. Het is ergens ook wel grappig: Samsung noemt zijn gewone vlaggenschip Ultra (zoals Galaxy S26 Ultra). Het zegt alleen niet zoveel over de vormfactor: het is een soort ultieme iPhone?

iPhone 18 Ultra

Het heeft lang geduurd voor Apple om de stap naar een vouwbare telefoon te zetten. Samsung is er inmiddels al vele jaren mee zoet. Wat dat betreft heeft het techbedrijf uit Cupertino goed de kat uit de boom kunnen kijken. En daarbij kijkt het blijkbaar ook naar namen. Volgens een van de meest betrouwbare bronnen als het om Apple gaat, Mark Gurman van Bloomberg, heeft het toestel een releasekader van september 2026 (net als de nieuwe iPhone 18), al zou het toestel wel pas in 2027 verschijnen door wat problemen die de kop hebben gestoken in de testfase.

In ieder geval lijkt het er niet op dat de nieuwe iPhone de naam iPhone 18 Fold zal dragen: het wordt een iPhone 18 Ultra. Apple zwijgt nog in alle talen over zijn vouwbare telefoon, dus laat staan dat het een naam bekend zou maken, maar wat er aan geruchten over de telefoon wordt beschreven heeft soms wel degelijk grote invloed op het bedrijf. Zo merkte het dat de aandelen toch wel vrij hard daalden: 5,1 procent, toen bekend werd dat de vouwbare telefoon pas volgend jaar zou komen. Inmiddels is dat weer wat bijgetrokken.

Vouwbare iPhone

Verder zijn er dummyplaatjes op X geplaatst, en daarop zien we dat de foldable bijna vierkant is als hij is opengevouwen. Dat is interessant, want er gaan momenteel ook geruchten dat Samsung aan een nieuwe foldable werkt met zo’n zelfde soort vierkant scherm aan de binnenzijde. Verder weten we dat Apple heel graag zo min mogelijk vouw in het scherm zou willen zien, dus we denken dat er een speciaal scharnier voor het aankomende toestel wordt ontwikkeld om dat voor elkaar te krijgen.

In ieder geval zijn de reacties op wat mensen momenteel denken dat de ‘Ultra’ is en kan hilarisch. De een denkt dat het eruitziet als een credit card uit 2050 en de ander zegt dat hij de foldable niet wil als hij geen MagSafe heeft, de magnetische laadtechniek van Apple. Het wordt allemaal nog afwachten, als Apple al echt met die foldable komt...