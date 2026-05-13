De TU Delft is al een inspirerende plek om rond te lopen: de campus, de vele internationale studenten , iedereen is met zijn toekomst bezig. En niet alleen zijn eigen toekomst, maar ook die van de aarde. Dat blijkt wel in de Dream Hall, een grote hal midden op de campus waar 7 teams werken aan de nieuwste innovaties.

Innovaties van TU Delft

Meestal als je hier op DutchCowboys iets leest over TU Delft, dan is het iets dat uit de Dream Hall komt. Het wordt niet voor niets de leukste en meest bruisende plek op de campus genoemd. Binnen de Dream Hall-projecten nemen studenten van allerlei verschillende opleidingen een jaar vrij van hun opleiding om te werken aan een auto op waterstof, een manier voor iemand met dwarslaesie om weer te kunnen lopen en meer. We doken eerder al in wat het team van de hyperloop zoal doet, maar het is ook interessant om te weten te komen wat de andere 6 teams doen.

Goed om te weten: het zijn stuk voor stuk initiatieven die door studenten worden gedragen. Zij worden een stichting, zij zijn verantwoordelijk voor de financiën, sponsoren en het bestuur. Ze krijgen er zelfs geen studiepunten voor. Vaak bestaan teams uit 10 tot 45 mensen per team. Het hoeven niet alleen maar TU Delft-studenten te zijn. TU Delft geeft ze met de Dream Hall alleen een plek om dat werk te kunnen doen. Er zit geen wetenschapper achter om het voortouw te nemen. Teams werken een jaar door en dan neemt de volgende groep studenten het over. Vaak ontwikkelen ze dus door op het project van anderen.

Er zijn wel vereisten voor teams die de Dream Hall willen gebruiken. Hun project moet een technische uitdagingen zijn en het moet vooroplopen. Er moet nieuwe kennis gegenereerd worden en er moet echt iets nieuws naar de industrie worden gebracht. Er moet ook een competitie of demo aan vastzitten waarin de studenten in een wedstrijd of in een demonstratie aan het einde van het jaar tonen wat ze hebben gedaan. En, ook belangrijk: het moet iets bijdragen aan de maatschappij. Geen wonder dus dat veel projecten een duurzaamheidsaspect hebben. Dat is waarom er met de zonneauto is gestopt: het was een heel bekend project, maar omdat de enige mogelijke innovatie snelheid was, werd het afgeblazen. Er werd dan nog te weinig nieuwe kennis gegenereerd.

De waterstofboot TU Delft Hydro Motion team

Sinds 2005 bouwt TU Delft al boten op duurzame energie. In 2021 was zonne-energie wel klaar voor markt, dus is er besloten om naar gaswaterstof over te gaan. In 2023 is de boot daarmee wereldkampioen geworden in Monaco. In 2024 zijn ze met de waterstofgasboot overgestoken naar het Verenigd Koninkrijk en nu was het weer tijd voor iets nieuws: vloeibare waterstof. Het team van 2025 heeft eraan gewerkt en nu borduurt het team van 2026 daarop voort.

Het team bestaat uit 26 studenten en ze hebben nog veel werk aan de winkel: de boot moet 8 juli aan de Monaco Energy Boat Challenge meedoen. Het voordeel van vloeibare waterstof is dat je met een kleinere tank meer kunt meenemen aan boord. Het wordt heel koud opgeslagen en daarom heb je minder druk in je boot. 22 mei wordt de boot onthuld, dus we hebben alleen een foto van de boot kunnen maken met zwarte doek erop. Het doel van het team is om als team te laten zien dat duurzame energie niet hoeft onder te doen in prestaties.

Eco-runner

Eco-runner is het team dat een duurzame boot maakt. Het team bestaat 20 jaar en de bedoeling is dat er een oplossing wordt gevonden tegen de enorme uitstoot van co2. Een kwart van de co2-uitstoot ter wereld komt van transport. Het doel? Zorgen voor duurzame mobiliteit. Elk jaar wordt er een geheel nieuwe auto gemaakt en in 2023 kwam daar zelfs de meest efficiënte waterstofauto ter wereld uit: hij kon 2.488 kilometer op minder dan 1 kilogram waterstof.

Nu maakt het team een nieuw concept dat verder gaat dan waterstof. Het wil meer brandstofflexibiliteitbieden bij het tankstation: je kunt dan kiezen welke duurzame brandstof je wil gebruiken. Zeker nu de geopolitieke spanningen hoog oplopen is het niet handig om van één brandstofsoort afhankelijk te zijn. Uiteindelijk moet de auto, de Eco-Runner XVI, gaan racen op Zandvoort met zijn bio-ethanol en bio-methanol motor tijdens de Summer Trophy op 9 juli. De auto hebben we niet kunnen fotograferen: die is naar de drukker voor zijn speciale wrap.

Emergence

Emergence is een beetje een vreemde eend in de bijt, omdat het meer bezig is met de boodschap van technologie: het is waar kunst en tech samenkomen. Het team wil mensen laten nadenken over de rol die tech heeft in onze samenleving en het team bestaat uit 31 studenten die onder andere op het station een tijdje een installatie hebben gehad. Ze hebben ook in Mauritshuis gestaan. Op 19 juni in het Katoenhuis in Rotterdam presenteren ze twee nieuwe kunstwerken. Ook zullen daar alle kunstwerken uit het 3-jarige bestaan van het team te zien zijn.

Epoch

Epoch is een team dat zich inzet voor goed gebruik van AI in de wereld. Zo organiseert het een stimulatiewedstrijd voor studenten om meer AI te gebruiken, de AI Cup 2026. Ook doet het mee aan internationale competities, zoals voor malariadetectie in 2024 en de spraakherkenningschallenge van de Bill Gates Foundation. Bij die laatste werden ze tweede en wonnen ze 15.000 dollar. Ook heeft het team voor de overheid uitgezocht of die vervangen kan worden door AI, waarbij vooral bleek dat AI kan leiden tot transparanter beleid. Nu is het bezig met een project in Zuid-Afrika om de natuur te beschermen tegen stropers.

Project March

Project March is om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. Wereldwijd hebben 15 miljoen mensen een dwarslaesie en zijn ze rolstoelgebonden. Door een soort exoskelet te maken hoopt het team hun testpiloot Daan van der Heijde weer te kunnen laten lopen. Hij heeft een motorongeluk gehad en werkt samen met de 26 studenten aan dat exoskelet om zo de levenskwaliteit van mensen met een dwarslaesie te verbeteren. Het is het elfde jaar dat Project March bestaat en het is de bedoeling dat Daan straks oog in oog kan staan met kunstwerken. Wel moet het exoskelet nog wat makkelijker worden om aan te doen, want nu zijn daar vier mensen voor nodig. Op 16 juli is de presentatie waarbij Daan in het exoskelet op een podium moet kunnen lopen.

Space Oasis Delft

Nog een jong team is dat van Space Oasis, dat inmiddels drie jaar bestaat en uit de architectuur vandaan komt. Het eerste jaar ging het om een maanbasis en nu is het een marsbasis die 4 personen voor tenminste 5 jaar moet kunnen huisvesten. Het wil een soort opblaasbare basis maken waarin mensen kunnen leven, maar wel veilig zijn voor de straling. Robots moeten die basis gaan maken. Er wordt ook gekeken naar wat er eventueel aan planten kunnen worden verbouwd. Uiteindelijk doet het team mee aan een Franse competitie voor astronauten en ze zitten al in de top 5 van 700 inzendingen.