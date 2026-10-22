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lego daft punk

Daft Punk krijgen hun eigen LEGO-set dankzij twee Belgen

GadgetsdoorLaura Jenny
LEGO heeft een bijzondere onthulling gedaan, die perfect lijkt samen te vallen met het Amsterdam Dance Event: Daft Punk krijgt hun eigen LEGO-set. Het is gebaseerd op de Alive-tour van 2007 en het is een piramidevormige LEGO-set die is gemaakt door twee Belgen. Ook komt er een korte film over de twee Franse muzikanten.

Daft Punk x LEGO

Een vader en een zoon uit België hadden in LEGO Ideas een set toegevoegd van Daft Punk: het heeft 10.000 stemmen gekregen en dat betekent dat het wordt voorgelegd bij LEGO.
Creatief directeur van Daft Punk, Cédric Hervet, zegt: “Het piramidepodium is een van de meest herkenbare uitingen van de visuele wereld van Daft Punk, dus het voelt heel passend dat dit door fans gemaakte ontwerp centraal staat in deze samenwerking. Fans hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het verhaal van Daft Punk, en we kijken er enorm naar uit om die creativiteit weerspiegeld te zien in het Lego-universum.”
Hierboven zie je de trailer van de samenwerking en daarin zie je twee LEGO-minifigs van Daft Punk die door een soort Tron-achtig landschap gaan. De soundtrack is gebaseerd op een bass van Discovery hun album uit 2001 en de titeltrack van Human After All, het album uit 2005.

Verrassingen

LEGO en Daft Punk zijn van plan om met allerlei 'verrassingen' voor de fans en bouwers te komen, al is het nog wat vaag wat dat precies inhoudt. Ook wordt er nog niet gezegd of de set heel erg gaat veranderen of dat die toch wel ongeveer blijft zoals de Belgen het hebben bedacht. Wij hopen dat er een smart brick inzit die de muziek van Daft Punk zal afspelen: moet wel toch?

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