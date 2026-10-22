LEGO heeft een bijzondere onthulling gedaan, die perfect lijkt samen te vallen met het Amsterdam Dance Event: Daft Punk krijgt hun eigen LEGO-set. Het is gebaseerd op de Alive-tour van 2007 en het is een piramidevormige LEGO-set die is gemaakt door twee Belgen. Ook komt er een korte film over de twee Franse muzikanten.

Daft Punk x LEGO

Een vader en een zoon uit België hadden in LEGO Ideas een set toegevoegd van Daft Punk: het heeft 10.000 stemmen gekregen en dat betekent dat het wordt voorgelegd bij LEGO.

Creatief directeur van Daft Punk , Cédric Hervet, zegt: “Het piramidepodium is een van de meest herkenbare uitingen van de visuele wereld van Daft Punk, dus het voelt heel passend dat dit door fans gemaakte ontwerp centraal staat in deze samenwerking. Fans hebben altijd een belangrijke rol gespeeld in het verhaal van Daft Punk, en we kijken er enorm naar uit om die creativiteit weerspiegeld te zien in het Lego-universum.”

Hierboven zie je de trailer van de samenwerking en daarin zie je twee LEGO-minifigs van Daft Punk die door een soort Tron-achtig landschap gaan. De soundtrack is gebaseerd op een bass van Discovery hun album uit 2001 en de titeltrack van Human After All, het album uit 2005.

Verrassingen