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ddragon ball

De tofste LEGO Dragon Ball-set is gearriveerd en de prijs valt mee

Gadgets29 sep , 23:07doorLaura Jenny
LEGO heeft weer een nieuwe doelgroep aangeboord: Dragon Ball-fans. Het heeft namelijk voor het eerst een set aangekondigd van Dragon Ball en het begint meteen goed met de gigantische draak, de dragon balls en een kleine Goku. De draak, Shenron, is wel de highlight van de set, hoe hij imposant klaarstaat voor een wens.

LEGO Dragon Ball

Deze Icons-set is bedoeld voor volwassenen en bestaat uit 1764 stenen om de iconische Shenron neer te zetten. De schubben van de draak zijn studs en dat is best cool. Maar ook kun je Kid Goku op de Kintoun zetten, kun je de klauwen van de draak verstellen en zijn er die bliksemschichten en dragon balls om het geheel helemaal af te maken. De set is 32 centimeter hoog, 24 centimeter lang en 26 centimeter breed en past dus goed in veel kasten.
Wil je toch even een opfrissertje over wie Shenron ook alweer is? Het is de magische wensdraak van de aarde. Deze Eternal Dragon of Shenlong verschijnt pas als alle 7 dragon balls zijn verzameld en er een bezwering wordt uigesproken. Shenron is de typische draak van drakentattoos: een lang slang-achtig lichaam waar dan ineens poten uit steken. Shenron werd overigens door Kami gecreërd, maar kan wel gedood worden (of niet dan Piccolo?).
Dragon Ball
Ondertussen dromen wij alvast van meer LEGO-avonturen van Dragon Ball: we willen natuurlijk heel graag die dikke Majin Buu, maar ook een Vegeta en een Goku tegen elkaar in een Kamehameha, of de androids... Er zijn zoveel mogelijkheden, en we denken zomaar dat daar in Billund ook al flink op wordt gebroed. Al is het natuurlijk eerst afwachten hoe deze set het doet, maar daar kunnen we ons wel een voorstelling bij maken: hij is namelijk ook niet zo belachelijk duur, en vrij compact, waardoor het makkelijker onderhandelen is met een iets-minder-grote-LEGO-fan waarmee je misschien woont...
LEGO Dragon Ball

Dragon Ball: Shenron & Goku

Dragon Ball: Shenron & Goku (#11390) is vanaf 4 november verkrijgbaar en kost 139,99 euro. Bekijk hem nu bij LEGO.
De mensen van Brick Fanatics hebben hem al in handen gehad en hij is vrij imposant:

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