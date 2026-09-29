Het nadeel van zoveel tech in huis hebben, dat is dat gadgets regelmamtig moeten worden opgeladen. Sommige gadgets zitten zelfs standaard in het stroom ingeplugd. Toch zijn er wel dingen die je maar beter uit het stopcontact kunt halen als je de deur uitstapt.

Stekker eruit

Je koelkast of je router zijn veilig, maar vooral gadgets die merkbaar warmer worden als ze in het stroom zitten of erom bekendstaan veel stroom te gebruiken, kun je maar beter ontkoppelen. Experts raden aan om deze 5 dingen in ieder geval uit het stroom te halen als je de deur uitgaat.

Kacheltjes

Het wordt weer winter, en ja het is heel voor de hand liggend, maar dan hebben we die maar vast gehad: verwarmertjes voor je huis moeten echt niet aan blijven staan als je weggaat. Gelukkig wonen we niet in een land waar het zo diep onder het nulpunt gaat dat het wel aan moet blijven, waardoor je maar beter gewoon de stekker eruit kunt trekken als je niet bij het kacheltje in de buurt bent. Dat geldt wat ons betreft zelfs voor als je even wat uren boven je kleding aan het opruimen bent of zit te werken, en het apparaatje beneden staat.

Air fryers

Deze had je misschien niet verwacht, maar zelfs als ze niet aan staan kun je maar beter een air fryer gewoon uit het stroom houden. Dat iets uit staat, betekent niet altijd dat het ook goed zit. Er gaat soms toch nog wat stroom doorheen. Plus: als je kat op de bovenkant springt, dan kan hij het apparaat zomaar inschakelen. Gewoon uit het stroom houden als je hem niet gebruikt dus: wat je waarschijnlijk ook zou doen met een friteuse.

Broodroosters

Neem het van iemand aan wiens voormalige broodrooster regelmatig voor kortsluiting zorgde: deze apparten kunnen in een keer veel stroom trekken. Daarnaast worden ze niet altijd met even goede materialen gemaakt, waardoor kortsluiting eerder optreedt. Het geldt eigenlijk in het algemeen: dingen die voor warmte zorgen, wil je eigenlijk niet ingeplugd laten.

Alles voor je haar

Een föhn, een stijltang: hartstikke handige apparaten, maar deze gebruik je echt alleen maar een kwartiertje hier en daar, dus die hoeven absoluut niet in het stroom te zitten. Ze kunnen enorm veel stroom trekken en ondanks dat ze dan misschien niet aan staan, er kan altijd iets misgaan waardoor er toch ineens veel stroom wordt getrokken: misschien wel te veel. Lekker ontpluggen dus, na gebruik.

Dingen met een oude draad

We zijn in Europa natuurlijk altijd erg beveiligd voor vanalles, maar ook kabels die ooit een keurmerk kregen, verliezen na verloop van tijd hun betrouwbaarheid. Zeker als er scheuren of knopen in de draad zitten, kun je apparaten die eraan hangen maar beter niet ingeplugd laten als je het huis verlaat.