Er komt een Dragon Ball-pretpark, maar niet waar je denkt

Dragon Ball

Het pretpark staat helemaal in het teken van Son Goku en waarschijnlijk is het idee dat je je net hem voelt als je in dat pretpark rondloopt. Op zich is het ook wel heel slim: de kracht, de snelheid, het zijn allemaal dingen die in gevechten in Dragon Ball voorbijkomen, maar ook in pretparken. In één keer weggeschoten worden in een achtbaan, of bijvoorbeeld pijlsnel omhoog en omlaag in zo’n hoogtevreesbank. Om nog maar te zwijgen over een gigantische groene Piccolo-achtbaan of een filmhuis waar je misschien wel een exclusieve aflevering kunt kijken van de reeks.

Dragon Ball is ook een ideale franchise om shirts van te maken en thema-restaurants: de vechters eten immers bakken vol rijst, dus we verwachten dat ook te kunnen eten in het aankomende pretpark. We verwachten ook de 7 Dragon Balls tegen te komen, want dat is waar Son Goku naar op zoek gaat: hij moet de zeven magische bollen verzamelen en krijgt dan een draak voor zijn neus waar ie zijn wensen kwijt kan. Die draak wordt hopelijk het middelpunt van het pretpark: dat zou tof zijn, alsof het een Disney-kasteel is maar dan een beetje anders (overigens slaapt er in het Disney-kasteel van Parijs wel een draak, al weet niet iedereen dat je die ook echt kunt bekijken). Er komen in ieder geval 5 achtbanen en 30 attracties, plus natuurlijk de nodige Dragon Ball-hotels en restaurants.