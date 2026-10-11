Dit zijn de grootste aankondigingen van New York Comic-Con

New York Comic-Con vond deze week plaats en daarin is heel veel lekkers aangekondigd. Zo komt er onder andere een nieuwe Marvel-thriller genaamd Zodiac, die in 2028 zal erschijnen. De opnames beginnnen in de lente in Londen. Daarnaast zijn er meer aankondigingen gedaan die zeker het bekijken waard zijn.

Marvel Zombies

Marvel Zombies was geweldig en we waren bang dat het daarbij zou blijven, maar nu blijkt dat er toch nog drie nieuwe specials aankomen, elk bestaande uit twee delen. Ze verschijnen elke keer met Halloween en dat is nog niet dit jaar, maar wel in 2027, 2028 en 2029.

Daredevil: Born Again seizoen 3

Daredevil kreeg ook wat aandacht, want Charlie Cocx is terug als Daredevil voor een derde seizoen van Daredevil: Born Again. Het wordt ook meteen het laatste seizoen, dus dat is even afscheid nemen. Wanneer het precies verschijnt is nog onbekend, maar er is wel een trailer getoond. Helaas is die echter niet op YouTube te vinden, dus die was alleen voor het publiek in New York.

Vikings-maker komt met Bloodaxe

De maker van Vikings heeft een nieuwe serie in de maak en die is al vrij binnenkort op Prime Video te zien. Het gaat om Bloodaxe, wat het bloedererige Bonnie & Clyde-achtige verhaal vertelt over het gevecht voor de Noorse troon door een bijzonder koppel. De officiële omschrijving is als volgt: “Terwijl de oorlog dreigt en chaos het koninkrijk verscheurt, meegesleept door de meedogenloze koningen van andere Scandinavische landen en zelfs een machtige Engelse heerser, is het podium klaar voor een donderende, verwoestende, meeslepende en ronduit magische nieuwe Noorse sage."

Prime maakt een serie van Blade Runner en de nieuwe trailer is adembenemend

Ridley Scott werkt als producent aan een nieuwe Blade Runner-serie en die komt naar Prime. Het gaat om Blade Runner 2099 dat zich weer later afspeelt dan de tweede film van Blade Runner. De hoofdrolspelers zijn Michelle Yeoh Hunter Schafer en die lijken daar helemaal geknipt voor te zijn.