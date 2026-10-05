Wie LOL: Last One Laughing kent, weet dat lachen in het huis het enige is wat je niet kunt doen. Voor de nieuwe Halloween Special maakt Prime Video het de deelnemers nog wat lastiger. Ze mogen namelijk niet alleen vier uur lang niet lachen, maar ook niet schrikken. En gezien de eerste trailer lijkt dat laatste minstens zo lastig te worden.

Prime Video heeft de officiële trailer van LOL: Last One Laughing Halloween Special vrijgegeven. Het is de eerste special van de Nederlandse versie van het programma en daarvoor keren tien bekende deelnemers uit eerdere seizoenen terug. Dit keer doen ze dat bovendien niet individueel, maar in duo's.

Niet lachen, niet schrikken

Het bekende LOL-huis is voor de gelegenheid omgetoverd tot een griezelige Halloween-versie. Philippe Geubels en Jeroom Snelders houden opnieuw vanuit hun controlekamer alles in de gaten, maar hebben er deze keer een extra reden bij om deelnemers te bestraffen.

Naast een lach kan namelijk ook een schrikreactie levens kosten. Ondertussen moeten de deelnemers zelf gewoon doorgaan met hun belangrijkste opdracht: proberen de concurrentie aan het lachen te krijgen.

De tien deelnemers zijn verdeeld over vijf duo's:

Leo Alkemade & Bas Hoeflaak

Plien van Bennekom & Bianca Krijgsman

Bram Krikke & Pieter Valley

Jelka van Houten & Nabil Aoulad Ayad

Ruben van der Meer & Nesim El Ahmadi

Daarmee haalt Prime Video voor de special behoorlijk wat bekende LOL-gezichten terug.

Orgel Joke, Victor Mids en Tina de Bruin duiken op

Alsof vier uur lang je gezicht in de plooi houden terwijl er van alles om je heen gebeurt nog niet lastig genoeg is, krijgen de deelnemers ook bezoek.

In de Halloween Special zijn gastoptredens weggelegd voor Tina de Bruin, die het vierde seizoen van LOL won, Orgel Joke en mentalist Victor Mids. Hun taak laat zich raden: het de deelnemers zo moeilijk mogelijk maken.

De trailer laat ondertussen zien dat Prime Video het Halloween-thema behoorlijk serieus neemt. Het huis zit vol duistere decoraties en onverwachte schrikmomenten. Daardoor krijgt de bekende formule net genoeg verandering om deze special anders te laten voelen dan een regulier seizoen.

Wanneer is LOL Halloween te zien?

LOL: Last One Laughing Halloween Special verschijnt op donderdag 22 oktober 2026 op Prime Video. Op die dag komen direct de eerste drie afleveringen beschikbaar.

De finale volgt een week later, op donderdag 29 oktober. Daarmee staat de ontknoping vrijwel precies voor Halloween gepland.

De special wordt geproduceerd door Warner Bros. International Television Production Nederland voor Amazon MGM Studios. De LOL-formule is gebaseerd op de Japanse serie Documental van Hitoshi Matsumoto.

Wie uiteindelijk vier uur lang zowel zijn lachspieren als zenuwen onder controle weet te houden, weten we dus eind oktober. Eén ding lijkt na het zien van de trailer alvast duidelijk: Philippe en Jeroom hebben genoeg manieren gevonden om de deelnemers het leven zuur te maken.