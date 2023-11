Bas Hoeflaak en Henry van Loon keren terug in LOL seizoen 2

In het eerste seizoen was het Bas Hoeflaak die flink viraal ging met zijn fluitlied. "Ik ga zo lekker spelen op mijn fluit," was dé act.

Prime Video maakt vandaag bekend dat de comedians Henry van Loon en Bas Hoeflaak (van het Fluitlied) wederom hun opwachting maken in het tweede seizoen van de succesvolle Prime Video comedy show: LOL: Last One Laughing. De line- up van dit nieuwe seizoen bestaat verder uit Arjan Ederveen, Jelka van Houten, Leo Alkemade, Soumaya Ahouaoui, Rick Paul van Mulligen, Nabil Aoulad Ayad, Bram Krikke, Anniek Pheifer, Ruben van der Meer en Rayen Panday. In de populaire Prime Video comedy show gaan zij de uitdaging aan om elkaar aan het lachen te krijgen.

LOL seizoen 2

Philippe Geubels en Jeroom Snelders keren terug als gastheren van het tweede seizoen van LOL: Last One Laughing waarin tien toptalenten uit de wereld van comedy en film met elkaar in een ruimte worden opgesloten en de strijd aangaan om elkaar aan het lachen te krijgen.

Wie is degene die binnen vijf minuten al een waarschuwing te pakken heeft? Wie trapt in zijn eigen val? Wie lacht twee keer achter elkaar en ligt meteen uit het spel? Welke deelnemer denkt dat spaghetti snuiven een goed idee is en wie gebruikt zijn eigen lichaam om een schilderij te maken? Maar de belangrijkste vraag van allemaal is: wie houdt het vol om zes uur niet te lachen en mag zich de winnaar van LOL: Last One Laughing seizoen 2 noemen?

Philippe Geubels en Jeroom Snelders bestraffen het kleinste glimlachje met een meedogenloze druk op de zoemer, bij de eerste lach volgt een waarschuwing, bij een tweede lach ligt de deelnemer uit het spel.

Gastheren: Philippe Geubels en Jeroom Snelders

Deelnemers: Arjan Ederveen, Bram Krikke, Jelka van Houten, Leo Alkemade, Rick Paul van Mulligen Nabil Aoulad Ayad, Anniek Pheifer, Soumaya Ahouaoui, Ruben van der Meer en Rayen Panday

Gastoptredens: Henry van Loon, Bas Hoeflaak, Pieter Valley, Annick Boer, India Sardjoe en Menno van Gorp