Hij wordt voortdurend genoemd als de ideale persoon om Kratos te spelen en nu gaat het ook daadwerkelijk gebeuren. Nadat Ryan Hurst (die je op de bovenstaande afbeelding ziet) de rol uiteindelijk toch moest laten gaan omdat hij gewond was geraakt, is er nu een nieuwe hoofdrolspeler gevonden voor de Prime Video-serie.

God of War-serie

Kratos , de wit met rood uitziende bruut uit God of War wordt nu gespeeld door Dave Bautista, die we kennen uit Riddick, Blade Runner 2049 en Dune. Hij speelde Drax the Destroyer in Guardians of the Galaxy en dat is wel zijn grootste rol ooit geweest. Maar hij is vooral geweldig gebouwd om Kratos te spelen, want hij heeft een flinke, stevige collectie aan spieren.

Hij moet alleen wel oppassen met die spieren, want Hurst liep een gescheurde bicep op tijdens een van de stunts voor de film. Hij is er zelfs een geopereerd en moet herstellen, vandaar dat Bautista nu voor de rol gaat. De serie draait om de game uit 2018, waarin Kratos met zijn zoon op hack and slash-pad gaat. Het zijn intense draaidagen, want er zijn meteen al twee seizoenen besteld die ook achter elkaar worden opgenomen. De opnames begonnen in februari in Vancouver en dat moet dus allemaal opnieuw worden gedaan.