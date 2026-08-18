Het is volgend jaar 7 jaar geleden dat de PlayStation 5 verscheen en dat zou betekenen dat de PlayStation 6 dan wel eens moet komen. Toch lijkt dat er niet op: Sony schijnt zelf nog niet eens te weten wanneer het de console uitbrengt.

PlayStation 6

Tussen de PlayStation 1 en 2 zat maar 5 jaar, maar tussen de PlayStation 2 en 3 werd dat al 5 jaar. Verolgens zater tussen de PlayStation 3 en 4 7 jaar, net als tussen de 4 en 5. Kortom: 7 jaar leek de standaard te zijn geworden, maar het lijkt er nu sterk op dat dat toch niet het geval is: er gonsen al een tijdje geruchten dat Sony eerder aan 2028 of 2029 denkt voor de nieuwe console. Iets dat waarschijnlijk meerdere oorzaken heeft.

Zo is er waarschijnlijk nog niet extreem veel innovatie op het gebied van consoles, waardoor het dan vooral een 'het ziet er allemaal mooier uit'-upgrade is. Daarnaast ligt Sony al een tijdje onder vuur omdat het heeft aangekondigd te stoppen met het maken van fysieke games. Veel gamers vallen erover en zijn daar ook heel duidelijk over op social media: wat Sony ook post, er verschijnt steevast een flinke stroom aan reacties onder die niks met het gepostte te maken hebben, maar alles met het verdwijnen van de fysieke game.

Launchgames

Sony-CEO Hiroki Totoki zou volgens de Wall Street Journal helemaal nog geen datum hebben bedacht voor de lancering van de PlayStation 6. Het moment is natuurlijk wel belangrijk. Mensen hebben nu ook niet zoveel te besteden, dus wellicht is de economie over een paar jaar weer meer aangetrokken. Daarnaast is er nog een factor die meespeelt: Microsoft. Als dat met Xbox allemaal spannende dingen gaat doen en dan ook nog sneller dan Sony, dan kan dat zomaar de verkoop van enorme aantallen consoles schelen.

Wel wil Sony natuurlijk goede games bij lancering en tot nu toe hebben we nog geen idee waar het dan naartoe wil. We weten bijvoorbeeld dat er een Fallout 5 komt, maar als die console verscheidene jaren later komt dan werd verwacht, dan is het maar de vraag hoe gamestudio's daar in staan.