Televisie bestaat deze maand maar liefst 75 jaar en daar hoort inmiddels ook al heel wat jaren de Televizierring bij. Jan Smit presenteert het gala al tien jaar, terwijl Peter Pannekoek inmiddels ook al even bewijst een goede mede-presentator te zijn. Dit jaar strijden Woeste Grond, Kassa en De Bondgenoten om de hoofdprijs: de Gouden Televizier-Ring. Maar er zijn meer awards, er is een show, er wordt gezongen en er worden vooral veel grappen gemaakt. Dit zijn de hoogtepunten op social media.

Televizier-Ring Gala

Helaas kwam de heel getalenteerde Numidia niet heel lekker uit de verf. Of het nummer nou niet zo goed paste of het geluid toch niet helemaal lekker was: hoewel ze er prachtig uitziet en een geweldige stem heeft, was dit niet haar beste optreden:

Beste presentator

Jan Versteegh, Thomas van Groningen en Tim Hofman strijden om Beste Presentator, die uiteindelijk werd gewonnen door Jan Versteegh als presentator van de Bondgenoten. Al ging het op socials toch vooral los over Tim Hofman:

Televizier-Ring Jeugd

Bij de uitreiking van de jeugdprijs gingen we heel veel personages van Studio 100 bij langs. Maar ook de genomineerden, zoals PaardenpraatTV, Snapflat en Carnavalskampioenen. Uiteindelijk gaat Britt Dekker er met de prijs vandoor, voor haar koddige paardenprogramma. Brits speech was geweldig: ze schreeuwde vooral, op den duur kwam er zelfs alleen een heel hard PAARDEN! uit. Episch.

Televizier-Ring Talent

Daan Alferink gaat er vandoor met de prijs voor talent: zijn sarcasme, zijn eerlijkheid, hij is zo Hollands, dat we het soms bijna zielig vinden voor de Belgen. Aan de andere kant: het is wel heel vermakelijk. Hij laat hiermee overigens Bram Krikke en Frank van Leeuwen achter zich in een soort Voice of Holland-achtige setting. Maar het mooiste is misschien nog wel zijn speech, waarin hij stilstond bij de shockerende cijfers als het gaat om homoacceptatie.

Televizier-Ring Impact

Nog een kans voor Tim Hofman, namelijk met BOOS. Ook Even tot Hier is genomineerd, net als Het Verhaal van Nederland - De Tweede Wereldoorlog. De winst is echter voor Even tot hier, het satirische programma van Niels van der Laan en Jeroen Woe dat zorgde dat de Oekraïense accordeonist Oleg bekend werd, waardoor er 3,2 miljoen euro werd opgehaald voor ambulances en medische apparatuur.

In memoriam

Er wordt, zoals dat een awardshow betaamd, stilgestaan bij wat er allemaal in een jaar tijd is gebeurd. Roxanne Hazes staat stil bij de mensen die we zijn verloren en dat doet ze op prachtige wijze, maar ook hier wordt wederom geklaagd over het geluid:

Televizier-Ring Online-videoserie

StukTV met Opdracht, Andy van der Meijde met Bij Andy in de Auto en Tobias Camman met Tobi's Eetclub: de genomineerden van online-videoserie zijn geen exterem grote verrassing. Andy van der Meijde gaat er euiteindelijk met de prijs vandoor. En daarbij dankt hij zijn vrouw door te refereren aan haar opmerking over dat hij geen vlogs moest maken, maar 'aan het werk moest, luie hond'. Ze keek er niet heel erg blij bij, maar Andy moest erg nodig plassen, dus wie weet was hij er toch niet helemaal bij.

Televizier-Ring Acteur

Annet Malherbe heeft haar eerste nominatie voor Acteur, vooral voor Rust & Vreugd en Tonnano. Daarnaast is Hendrik Jan Bökkers genomineerd voor Woeste Grond en Malou Gorter voor Oogappels. Malherbe gaat er uiteindelijk met de prijs vandoor.

De Gouden Televizier-Ring

En dan die ultieme prijs voor het beste programma van het jaar. Fans zijn lyrisch, maar er klinkt ook veel kritiek: de Bondgenoten gaat er met de prijs vandoor. En: Joop van den Ende wint de Oeuvreprijs.

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