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Is het geluid slecht of zingt ze slecht... ik vind haar namelijk meestal wel goed #televizierring
Grappig je kan Tim zijn kapsel omdraaien zijn baard is precies het zelfde #televizierring
Heel fijn om Loraine en Koen, uit de serie @OverMijnLijk , te zien stralen naast @debroervanroos Tim is excellent als presentator van dit emotionele en mooie programma #televizierring
Yes! Jan heeft gewonnen. Weet nog dat hij ooit begon met een talentenjacht #debondgenoten #televizierring
Dat is de eerste🎉🎉 dik verdiend gefeliciteerd @Jan_Versteegh #televizierring #debondgenoten
Piet piraat, mijn hart, mijn liefde 😍😍😍😍 #televizierring
De Samsonrock #guiltypleasure #televizierring
Geen kinderen hier dus deze heb ik geskipt met stemmen. Maar paardenpraat TV mag winnen voor mijn Pennymeisjeshart 😊 #televizierring
Paardenpraattv wint jeugd televizierring @Televizier #televizierring
En leuk dat Martijn de voice-over is 😍 #televizierring
"Misschien dat Dinand vieze dingen in je oor zegt, maar je verstaat hem gewoon niet" #televizierring
Wat zou Daan eigenlijk van het interieur van dit decor vinden? 😉😁 #Televizierring
Gefeliciteerd Daan Televizierring Talent @daanalferink @Televizier #televizierring
Het verhaal van Nederland is blijkbaar te moeilijk voor tv kijkend Nederland. Prachtig verfilmd met de mooiste stem van de Nederlandse tv, Daan Schuurmans. #televizierring
Tatu.nu doneer en help Oleg aan nog meer ambulances voor Oekraine 💙💛 Terechte winnaar! Even tot hier #televizierring impact award
Even tot Hier winnaar Televizierring @Televizier #televizierring
Wat een prachtige bewerking van dit nummer trouwens 😍 #televizierring
Ach, wat een grootheden zijn we toch verloren het afgelopen jaar 😪 #televizierring
Roxanne Hazes is toch ook wel uitgegroeid tot een fantastische artiest. Vroeger was het echt helemaal niks, maar die heeft echt een gouden strot gekregen. #televizierring
Winnaar Televizierring Online-videoserie: Bij Andy in de Auto! #Televizierring
Winnaar #televizierring ONLINE VIDEOSERIE is BIJ ANDY IN DE AUTO Top zeg!!
Andy van der Meijde bedankt Melisa op geheel eigen wijze na Televizier-winst. #rtlboulevard rtl.nl/boulevard/vide…
Gefeliciteerd Annet! #televizierring #goudentelevizierring #rustenvreugd tvgids.nl/nieuws/gouden-…
De Bondgenoten wint Televizier-Ring #debondgenoten lovereality.nl/de-bondgenoten…
Gefeliciteerd De Bondgenoten Gouden Televizierring @bondgenotenNL @Televizier #televizierring
Nou we kunnen stoppen met de televizier. De bondgenoten. Serieus.