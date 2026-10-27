Wie twijfelt of Football Manager 27 de aanschaf waard is, hoeft dit jaar niet blind te kopen. Sports Interactive en SEGA maken de nieuwe voetbalmanager vanaf 29 oktober vijf dagen lang gratis speelbaar op PC en Mac , met alle spelmodi en zonder registratie. Je voortgang neem je daarna gewoon mee naar de volledige game, die op 10 november verschijnt.

Football Manager is al ruim twintig jaar de standaard voor iedereen die weleens heeft gedacht het beter te kunnen dan de trainer van zijn club. In de game neem je de leiding over een bestaand of zelfgemaakt team en bepaal je de tactiek, de transfers en de trainingsschema's. Met Football Manager 27, kortweg FM27, zet ontwikkelaar Sports Interactive een opvallende stap: een volledige jaarlijkse sportgame die al voor de release gratis te spelen is. Volgens de makers is dat een primeur in de sector.

Gratis spelen van 29 oktober tot 3 november

De zogeheten FM27 Launch Preview start op donderdag 29 oktober om 19.00 uur en loopt tot dinsdag 3 november om 19.00 uur. In die periode kan iedereen de game downloaden via Steam, de Epic Games Store of de Microsoft Store. Een account aanmaken of je vooraf registreren is niet nodig: downloaden en spelen. De gratis versie is er alleen voor PC en Mac. Ook abonnees van PC Game Pass en Xbox Game Pass Ultimate kunnen meedoen, maar de preview blijft ook daar beperkt tot de PC.

Je speelt geen uitgeklede demo. Alle spelmodi zijn beschikbaar, zodat je een volledig seizoen kunt opbouwen en kunt ontdekken of de nieuwe versie bij jouw speelstijl past. Eén kanttekening maakt SEGA wel. De preview bevat informatie die rechthebbenden nog moeten goedkeuren, waardoor sommige club- en spelersgegevens kunnen ontbreken of nog niet helemaal kloppen.

Nieuwe interface moet het spel toegankelijker maken

Inhoudelijk ligt de nadruk bij FM27 op de bediening. De game krijgt een verbeterde interface met intuïtievere navigatie, waarmee Sports Interactive het spel meeslepender wil maken. Nieuwe functies zijn onder meer Tactical Tweaks en Tactical Effectiveness, die je beter inzicht moeten geven in hoe je tactiek uitpakt en waar je die tijdens een wedstrijd kunt bijsturen. Daarnaast kun je de Continue Flow aanpassen, de manier waarop je van moment tot moment door je seizoen klikt. Ook de beelden van wedstrijddagen zijn verbeterd, keren verschillende vertrouwde functies terug en zijn er meer bekende gedragingen toegevoegd.

Voortgang meenemen

Wat de actie vooral interessant maakt, is dat je je werk niet kwijtraakt. Tegelijk met de gratis speelperiode gaat ook de voorverkoop van FM27 van start. Wie de game vooraf koopt, krijgt tien procent korting op de verkoopprijs van 59,99 euro. Bovendien kun je dan tussen 3 november en de officiële release op 10 november gewoon doorspelen in de betaalde versie van de Launch Preview. Die doorspeelregeling geldt alleen voor aankopen bij digitale winkels die SEGA heeft goedgekeurd.

Je voortgang uit de gratis periode blijft in beide gevallen bewaard. Ook bij de release van de volledige game op 10 november zet je je carrière voort zonder opnieuw te hoeven beginnen. Wie via Game Pass speelt, kan zijn avontuur voortzetten zolang het abonnement actief is. Het risico van een tegenvallende aankoop is daarmee kleiner dan ooit, terwijl je als vroege speler toch geen dagen verliest.

Waarom deze gratis preview slim is

Na wat roerige jaren is deze gratis Launch Preview een slimme zet. Sports Interactive vraagt spelers niet om op hun vertrouwen en gelijk die 59,99 euro neer te leggen. In plaats daarvan kan iedereen voor zichzelf vaststellen of de beloofde verbeteringen aan de interface en de navigatie in de praktijk werken. Overtuigt de game, dan is de stap naar een aankoop met korting klein, omdat de opgebouwde carrière gewoon doorloopt. Valt hij tegen, dan heeft het niemand iets gekost.

Voor de gamesector als geheel is het een interessant experiment. Jaarlijkse sporttitels zoals EA Sports FC en NBA 2K bieden spelers vooral vroege toegang als beloning voor een duurdere editie of een abonnement. Sports Interactive draait dat model om en maakt de proefperiode juist laagdrempelig. Blijkt dat het de verkoop van FM27 een duwtje geeft, dan zou het weleens de toon kunnen zetten voor hoe meer uitgevers hun jaarlijkse releases op de markt brengen. Of FM27 de schade van FM26 echt herstelt, zal vanaf 29 oktober blijken, wanneer duizenden managers tegelijk het veld op gaan.