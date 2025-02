Football Manager 2025 is gecanceld

Wat ook niet heeft geholpen is het uitstel: inmiddels is de game zo laat, dat het voetbalseizoen al bijna voorbij is. De kans is groot dat de ontwikkelaars de game nu als basis gebruiken voor Football Manager 2026, die waarschijnlijk verschijnt in november. Het is dus niet zo dat de studio zelf in zwaar weer zit: althans, het lijkt er niet op, ondanks dat het “een jaar” aan Football Manager-inkomsten misloopt van de 2025-editie. Het lijkt in ieder geval alsof alles naar 2026 wordt overgezet: niet dat het als een update naar de 2024-editie komt.

Geen haast

Het is een fijn idee dat er gewoon aan de volgende game wordt gewerkt, al zullen er daardoor ongetwijfeld wel wat dingen uit deze nooit verschenen game moeten worden gehaald. Eigenlijk zou Football Manager 2025 al in september verschijnen, toen in oktober, toen zou het maart worden, maar ook dat is niet realistisch gebleken.

Het annuleren mag klinken als een makkelijke uitweg, maar het is juist wel dapper van het team. We zien bij veel ontwikkelaars juist dat er extra hard moet worden gewerkt om alles maar af te krijgen, en dat games met veel haast worden uitgebracht en vervolgens met updates ‘gelijmd’ worden, door ontwikkelaars die eigenlijk helemaal klaar zijn met de lange werkdagen.

Niet de meest gezonde situatie, en dan bedoelen we niet alleen voor de ontwikkelaars. Ook voor het vertrouwen in games is het niet goed om een on-af product af te leveren. Veel ontwikkelaars maken er een soort ‘software as a service’ van, waardoor ze altijd met updates kunnen blijven komen, maar zeker bij dit type games zouden alle handvatten al vanaf het begin beschikbaar moeten zijn, en niet pas later worden toegevoegd.