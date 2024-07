Dit zijn de eerste gameplaybeelden van EA Sports FC 25

EA Sports FC 25

Electronic Arts heeft het volgende hoofdstuk van The World’s Game onthuld. EA Sports FC 25 gaat verder met het bouwen aan het grootste voetbalplatform ter wereld. De game bevat talloze innovaties, aangevoerd door Rush en FC IQ, om de meest authentieke en sociale spelervaring vormen. Ook heeft EA Sports de allereerste beelden van EA Sports FC 25 laten zien in onderstaande Debut Trailer, waarin een hoofdrol is weggelegd voor de nieuwe coverster Jude Bellingham, gepresenteerd in de Frostbite Engine van de game.

“Met EA Sports FC 25, versterken we onze visie op een toekomst waarin de fan centraal staat en breiden we onze mogelijkheden op het veld uit met FC IQ. Hierbij gebruiken we AI en data uit de echte wereld om spelerstactieken te moderniseren en de kracht van HyperMotionV en PlayStyles aan te vullen,” aldus Nick Wlodyka, SVP en Group GM, EA Sports FC. “We bieden onze fans innovatieve manieren om de game te spelen dankzij de toevoeging van Rush, de meest sociale en interessante spelervaring die we ooit hebben gecreëerd. Daarnaast breiden we de authentieke weergave van The World’s Game uit met vrouwenvoetbal in Career Mode.”

Rush

EA Sports FC 25 introduceert een splinternieuwe manier om de game met vrienden te spelen in een sociale 5-tegen-5 spelmodus genaamd Rush die dezelfde gameplay controls en mechanics gebruikt als de 11v11 in de game uit het echte voetbal. Rush is specifiek ontworpen voor multiplayer en stelt groepen van maximaal vier spelers en een AI-gestuurde doelman in staat om een team te vormen en samen het veld te betreden in Football Ultimate Team™, Clubs en Kick-off. In de Manager Career-modus biedt Rush een snelle singleplayer-ervaring, waarbij de speler controle krijgt over de ontwikkeling van de jeugdacademie gedurende het seizoen met nieuw speelbare 5-tegen-5 toernooien.

FC IQ

Ook doet FC IQ zijn intrede. Dit verandert de tactische fundamenten van spelers en teams in elke 11v11 wedstrijd door het bieden van meer strategische controle, een nieuw AI-model, gebaseerd op data uit de echte wereld van sommige van de beste teams in het voetbal. FC IQ beïnvloedt spelertactieken in de volledig nieuwe Player Roles. Een vernieuwing van speler- en teamtactieken en meer realistische gezamenlijke beweging op het veld moderniseert positionering aan beide kanten van het veld en verandert de manier waarop elk team speelt – gemodelleerd naar de speelstijl uit de echte wereld. Dit zorgt iedere wedstrijd voor meer variatie.

Career Mode

In Career Mode, hebben spelers de mogelijkheid om in te haken op gebeurtenissen in het echte leven dankzij Live Start Points, zoals het overnemen van een club in het midden van het seizoen na transfers of na een wisseling van de wacht in de technische staf. Ook is vrouwenvoetbal voor de eerste keer toegevoegd aan Career Mode om op gelijke voet te komen met het mannenvoetbal. Hiermee onderstreept EA Sports opnieuw zijn toewijding om het vrouwenvoetbal te laten groeien. Voor Nederlandse voetbalfans volgt nu hopelijk ook de toevoeging van de Keuken Kampioen Divisie aan de game.

EA Sports FC 25 wordt uitgebracht op 27 september 2024 voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC en Nintendo Switch.

Video: Reveal Trailer