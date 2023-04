Dit is EA Sports FC

Electronic Arts Inc heeft een eerste blik geworpen op de interactieve toekomst van voetbal met EA Sports FC, dat zijn nieuwe brand-visie, identiteit en logo onthult. FC wordt het platform van EA Sports voor het creëren, innoveren en laten groeien van nieuwe voetbalervaringen, waarbij honderden miljoenen fans via console, mobiel, online en esports-producten met elkaar in contact worden gebracht.



Join the Club

De komende dagen zal de EA Sports FC-brand te zien zijn in meer dan 100 wedstrijden in de grootste competities ter wereld. Voetbalfans zullen de nieuwe huisstijl voor het eerst zien via EA Sports-partners, zoals de Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, WSL, NWSL en meer. Stemmen uit de hele voetbalwereld sluiten zich aan bij EA Sports om een nieuw tijdperk voor het interactieve spel te beginnen, met honderden competities, teams, brands en atleten die het EA Sports FC-logo via hun platformen delen.