Wie het Wk kijkt die kent het wel: al die reclame langs de rand van het veld. Sommige reclame is er zelfs digitaal ingezet: het is een miljoenenbusiness. De gamemakers bij EA hebben nu besloten dat er ook zulke advertenties kunnen worden verkocht in zijn voetbalgames, die vroeger FIFA heetten maar nu FC heten.

Reclame in een voetbalgame

Aan de ene kant is het typisch een kwestie van: hoezo was dit er nog niet? Aan de andere kant kun je als gamer ook denken: ik betaal al tientallen euro's voor dit spel, hoezo moet ik dan ook nog naar extra reclame kijken? EA geeft er niets over aan: het focust zich vooral op de adverteerders: "EA Advertising breidt het ecosysteem van EA uit door merken de mogelijkheid te bieden rechtstreeks in de gameplay te integreren via dynamische, realtime plaatsingen—van stadionreclame tot op maat gemaakte in-game content."

Dit is ontworpen om de spelervaring te verbeteren en niet te verstoren, zo belooft het gamemerk. "In deze interactieve gameplay-omgevingen worden merken onderdeel van het spel zelf, wat weerspiegelt hoe spelers in de echte wereld met reclame omgaan." Kortom, EA meent dat de reclames de game niet verstoren en dat ze goed genoeg bij de doelgroep passen om een meerwaarde te bieden.

EA Sports komt met een EA Advertising-platform

Het is natuurlijk afwachten of de doelgroep daar ook zo over denkt. In ieder geval tuigt EA er een hele soort afdeling voor op die EA Advertising heet. Het is een platform waarop merken hun doelgroepen op een nieuwe manier kunnen vinden, maar waarin sport wel de hoofdrol speelt. Volgens EA is EA Sports is een van de grootste interactieve sportplatforms ter wereld waar honderden miljoenen fans gebruik van maken.

Zo worden er maandelijks meer dan 1 miljard wedstrijden in EA Sport FC gespeeld. Bovendien zegt EA dat het helpt dat het veel meer sportgames biedt en daardoor extra interessant is voor mensen die willen adverteren over meerdere platforms. De reclame kan direct in de gameplay gegenereerd worden, zoals we dat ook op televisie zien.