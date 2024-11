Tips om een actieve zithouding te stimuleren

Langdurig zitten is voor geen enkel mens goed. De spieren en gewrichten zijn simpelweg niet gemaakt om langere tijd in dezelfde houding door te brengen. Helaas hebben we hier niet altijd keus in. Als je zittend werk verricht, is het heel lastig om dagelijks voldoende te bewegen. Vaak breng je toch gemiddeld acht uur op een bureaustoel door. Daar komt ook nog eens bij dat we op de stoel ook niet altijd de juiste houding aannemen. Zo zijn er bijvoorbeeld mensen die onderuitgezakt gaan zitten of meer scheef zitten, waardoor ze hun lichaam nog verder belasten. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Een zittend beroep hoeft namelijk niet te betekenen dat je nooit genoeg beweegt. Ook kan een actieve zithouding worden gestimuleerd om te voorkomen dat de lichamelijke klachten zullen toenemen. In dit artikel geven we enkele tips die hierbij kunnen helpen.

De juiste stoel

Een actieve zithouding begint bij het kiezen van de juiste stoel. Veel mensen vergeten dit. Hoe belangrijk kan een stoel nou helemaal zijn? Nou, heel belangrijk dus. Zonder goede stoel is het onmogelijk om je zithouding te verbeteren. Een ergonomische stoel ondersteunt het lichaam en stimuleert je om een gezonde werkhouding aan te nemen. Een goed voorbeeld is de Aeris swopper. De Swopper ziet er niet alleen heel bijzonder uit, maar stimuleert ook nog eens op fantastische wijze de actieve zithouding. De Swopper is niet alleen geschikt voor op kantoor, in kapperszaken of andere zakelijke omgevingen, maar ook gewoon voor thuis. Zeker nu we steeds meer vanuit huis werken. Dan is een kwalitatieve en ergonomische stoel ook daar zeker geen overbodige luxe.

Heb je een bureaustoel die niet aan de wensen voldoet? Of merk je dat je zithouding hiermee niet echt wordt verbeterd? Dan is het van essentieel belang om hier zo snel mogelijk werk van te maken. Laat je goed adviseren over de verschillende stoelen en lees je in over stoelen die extra worden aanbevelen, zoals de Aeris Swopper. Zo weet je zeker dat je straks de juiste basis creëert voor een veiligere werkomgeving en een gezondere zithouding.

Blijf voortdurend van zithouding veranderen

De grootste fout die je kunt maken is telkens in dezelfde houding te blijven zitten. Dit heeft grote gevolgen voor je spieren en gewrichten. Daarom is het noodzakelijk om voortdurend van zithouding te blijven veranderen. Elke vorm van beweging telt. Er zijn stoelen die dit zelf al stimuleren zoals de Swopper, maar als dit niet het geval is, is het belangrijk om hier wel extra op te letten. Je kunt jezelf bijvoorbeeld stimuleren door bij een bureaustoel met rugleuning de leuning wat rechter te zetten. Hiermee voorkom je dat je onderuitgezakt gaat zitten. Blijf vooral spelen met het afstellen van de stoel en doe dit soms ook gedurende de werkdag. Zolang je goed in de stoel kan blijven zitten, draagt dit alleen maar bij aan de hoeveelheid bewegingen op de dag.

Pak elk half uur even een momentje van beweging

Aanbevolen wordt om minimaal dertig minuten per dag matig tot intensief te bewegen. Schrikbarend genoeg komt de helft van de Nederlanders hier niet aan. Daar helpt de toenemende hoeveelheid zittende beroepen dan ook niet echt bij. Maar hoe los je dit op als je nou eenmaal veel zittend werk verricht?

Het is vooral belangrijk om je bewust te zijn van de hoeveelheid tijd die je zittend doorbrengt. Wees je er ook van bewust dat het voor je concentratievermogen en productiviteit minder goed is om langdurig achtereen te zitten. Daarom is het belangrijk om minimaal elke dertig minuten even een momentje van beweging te pakken. En nee, dat betekent uiteraard niet dat je dan een pauze van tien minuten neemt. Je staat gewoon even op, maakt een korte wandeling om de benen te strekken (bijvoorbeeld om koffie te halen of iets te vragen aan een collega) en gaat vervolgens weer verder. Dit lijkt vrij weinig beweging, maar als je all minuten bij elkaar optelt is dat toch een stuk meer dan als je enkel op zou staan bij de geplande pauzes. Zorg er ook voor dat je één of twee keer per dag een grotere wandeling maakt. Ook leuk om bijvoorbeeld samen met collega’s te doen tijdens de lunchpauze. Dat draagt niet alleen bij aan een hogere productiviteit, maar heeft dus ook flink wat gezondheidsvoordelen.

Zit rechtop in de stoel

Wees je ook bewust van je algehele zithouding. Het is belangrijk dat je volledig rechtop blijft zitten en beide benen op de grond hebt. Sla dus niet de benen over elkaar tijdens het werken en laat je rug volledig leunen tegen de leuning. Zorg er eventueel voor dat je je toetsenbord en beeldscherm op een andere afstand of hoogte zet. Op die manier stimuleer je jezelf om een andere werkhouding aan te nemen en belast je je spieren en gewrichten zo min mogelijk.