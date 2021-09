Persoonlijke ergonomische werkplek inrichten

Werk jij tegenwoordig ook zoveel thuis? Ik wel en doe dit heerlijk aan de eettafel op mijn zo lekkere stoel. Hoewel, dat dacht ik. De stoelen zaten altijd heerlijk, maar nu ik er wel 8 uur per dag op zit valt het toch een beetje tegen en moet ik een kussen in mijn rug leggen. Tijd om hier eens even kritisch naar te gaan kijken. Bij Kensington kun je een ergonomische werkplek speciaal voor jou laten samenstellen simpel aan de hand van het kleurprofiel van je hand.

Tijdens de lockdown werkten veel mensen thuis, waarbij hun werkplek vaak bestond uit een laptop en de bank of eettafel. Prima als tijdelijke oplossing, maar nu we steeds meer hybride gaan werken, wordt het belangrijker om een goede thuiswerkplek in te richten. Een verkeerde werkhouding kan namelijk op de langere termijn ernstige pijnklachten veroorzaken en zelfs leiden tot verzuim. Echter, thuis is er veelal geen ergonomisch expert aanwezig om je werkplek optimaal in te richten. Dankzij Kensington SmartFit kun je je werkplekaccessoires zelf op de juiste manier instellen. Je hoeft slechts jouw persoonlijke kleurprofiel te bepalen aan de hand van de grootte van je hand, waarna je de instelling kiest die met deze kleur correspondeert. Zo is je werkplek in een handomdraai op de juiste wijze ingericht en werk je in de juiste houding. Hiermee voorkom je niet alleen vervelende klachten, maar ben je ook een stuk productiever.