Van chatten met vrienden tot het bouwen van eigen games : Roblox heeft een grote update uitgebracht voor Nederlandse spelers. Ook ouders krijgen meer mogelijkheden om het speelgedrag van hun kinderen in de gaten te houden.

Roblox is een van de populairste gamingplatforms ter wereld, vooral onder kinderen en jongeren . Toch moesten Nederlandse gebruikers het tot nu toe grotendeels doen met een Engelstalige omgeving. Daar komt nu verandering in. Sinds 10 november 2026 ondersteunt Roblox officieel de Nederlandse taal. En dat gaat een stuk verder dan alleen het vertalen van een paar menu's. De update maakt vrijwel het volledige platform toegankelijk in het Nederlands, van de Roblox-app en meldingen tot de veiligheidsinstellingen en de ontwikkelomgeving Roblox Studio.

Daarmee wil Roblox het platform niet alleen gebruiksvriendelijker maken voor Nederlandse spelers, maar ook toegankelijker voor ouders en beginnende gameontwikkelaars. Vooral voor jonge gebruikers, die nog niet altijd even goed Engels spreken, kan de verandering een groot verschil maken. Bovendien worden verschillende veiligheidsfuncties voortaan in het Nederlands aangeboden, zodat ouders beter begrijpen welke mogelijkheden ze hebben om het speelgedrag van hun kinderen te begeleiden.

Chatten met spelers wereldwijd wordt gemakkelijker

Een van de belangrijkste vernieuwingen is de introductie van realtime chatvertaling. Daarmee kunnen Nederlandse spelers gemakkelijker communiceren met mensen uit andere landen, zonder dat ze daarvoor dezelfde taal hoeven te spreken. Roblox vertaalt chatberichten automatisch, zodat gebruikers gesprekken kunnen voeren in de taal van hun voorkeur. Dat is vooral handig binnen internationale games, waarin spelers uit verschillende landen regelmatig samenwerken of met elkaar communiceren.

Ook buiten de games zelf wordt de Nederlandse taal doorgevoerd. Meldingen, e-mails en onderdelen van de Roblox-app zijn vertaald. Daardoor wordt het voor jongere spelers gemakkelijker om te begrijpen wat er op het platform gebeurt. Het gaat dus niet om een losse vertaalfunctie, maar om een bredere aanpassing van de gebruikerservaring voor de Nederlandse markt.

Ook Roblox Studio is nu beschikbaar in het Nederlands

Roblox draait niet alleen om het spelen van games. Gebruikers kunnen ook zelf ervaringen ontwikkelen en publiceren. Daarvoor biedt het platform Roblox Studio aan, een gratis ontwikkelomgeving waarmee je eigen 3D-werelden en games kunt bouwen. Deze software is nu eveneens volledig beschikbaar in het Nederlands. Daarmee verdwijnt een belangrijke taalbarrière voor beginnende ontwikkelaars die hun eerste stappen willen zetten in gameontwikkeling.

Voor Nederlandse creators kan dat een interessante ontwikkeling zijn. Wie voorheen moeite had met de Engelstalige interface, kan nu in de eigen taal kennismaken met de mogelijkheden van Roblox Studio. Zeker voor jongeren die geïnteresseerd zijn in programmeren, gameontwikkeling en digitale creativiteit, wordt het daardoor gemakkelijker om zelf aan de slag te gaan. Roblox hoopt hiermee ook de Nederlandse community van ontwikkelaars verder te ondersteunen.

Meer controle voor ouders over wat kinderen doen

Naast de taalondersteuning besteedt Roblox nadrukkelijk aandacht aan de veiligheid van jonge spelers. Het platform heeft verschillende functies voor ouderlijk toezicht vertaald naar het Nederlands. Daardoor moeten ouders gemakkelijker kunnen begrijpen welke instellingen beschikbaar zijn en hoe ze die kunnen gebruiken. Dat is geen overbodige luxe op een platform waar kinderen niet alleen games spelen, maar ook met andere gebruikers communiceren en digitale aankopen kunnen doen.

Ouders kunnen hun eigen Roblox-account koppelen aan dat van hun kind. Vervolgens kunnen ze bepalen welke content geschikt is, met wie hun kind mag communiceren en hoeveel tijd er dagelijks op het platform mag worden doorgebracht. Ook kunnen ze maandelijkse uitgavenlimieten instellen. Dat laatste is relevant omdat Roblox een eigen virtuele valuta heeft, Robux, waarmee spelers onder andere digitale items kunnen aanschaffen.

De mogelijkheden voor ouderlijk toezicht bestonden al, maar worden door de Nederlandse vertaling toegankelijker. Ouders hoeven zich daardoor minder door Engelstalige menu's en uitleg te worstelen wanneer ze de instellingen willen aanpassen. Tegelijkertijd blijft het belangrijk om met kinderen afspraken te maken over schermtijd, online contacten en aankopen binnen games.

Roblox gaat ook Nederlandse scheldwoorden herkennen

Een andere belangrijke verandering zit in de moderatie van gesprekken. Roblox introduceert Nederlandstalige filtering van tekstchats en ondersteuning voor realtime spraakmoderatie. Volgens het bedrijf kan het systeem Nederlandse scheldwoorden, ongepast taalgebruik en persoonlijke gegevens herkennen en blokkeren voordat berichten zichtbaar worden. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om telefoonnummers en adressen die gebruikers via de chat proberen te delen.

Daarnaast controleert de spraakmoderatie op overtredingen van de platformregels, waaronder intimidatie. Daarmee wil Roblox ongewenst gedrag sneller signaleren en de online omgeving veiliger maken. Dat betekent overigens niet dat alle risico's verdwijnen. Automatische moderatie blijft afhankelijk van de manier waarop systemen taal en context herkennen. Voor ouders blijft het daarom belangrijk om met kinderen te bespreken wat ze online meemaken en met wie ze communiceren.

Ook het Roblox Safety Centre, de Community Standards en het privacybeleid zijn inmiddels volledig in het Nederlands beschikbaar. Daarmee kunnen gebruikers en ouders gemakkelijker terugvinden welke regels er gelden en welke maatregelen Roblox neemt om spelers te beschermen.

Roblox wil Nederlandse gebruikers beter bedienen

Met de introductie van Nederlandstalige ondersteuning zet Roblox een volgende stap in het toegankelijker maken van zijn platform voor Europese gebruikers. Volgens Joost Hagesteijn, General Manager Europa bij Roblox, is het aanbieden van de eigen taal een belangrijk onderdeel van die strategie.

"Europa is een belangrijke regio voor Roblox. Het bieden van de best mogelijke ervaring aan onze Nederlandse gebruikers, creators en gezinnen begint bij het aanbieden van de eigen taal", aldus Hagesteijn. Volgens hem maakt de update het voor Nederlandse ouders eenvoudiger om gebruik te maken van functies zoals ouderlijk toezicht. Tegelijkertijd krijgen lokale spelers en ontwikkelaars een omgeving die beter aansluit bij hun eigen taal.

Voor Nederlandse gezinnen is vooral de combinatie van Nederlandstalige instellingen, ouderlijk toezicht en chatmoderatie interessant. Kinderen kunnen gemakkelijker hun weg vinden op het platform, terwijl ouders beter begrijpen welke mogelijkheden ze hebben om het gebruik te begeleiden. Met deze update wordt Roblox dus niet alleen Nederlandstaliger, maar ook toegankelijker voor iedereen die op het platform speelt, bouwt of toezicht houdt.